Vì sao ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa Tết Dương lịch?

(VTC News) -

Những ngày cuối năm, mạng xã hội Việt Nam lại rộn ràng bởi một trào lưu tưởng chừng “kỳ lạ” nhưng đầy màu sắc văn hóa, đó là ăn 12 quả nho đúng thời khắc giao thừa Tết Dương lịch, thậm chí là… chui xuống gầm bàn để thực hiện nghi thức này. Từ Facebook đến TikTok, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc các bạn trẻ háo hức đếm từng tiếng chuông, ăn từng quả nho với niềm tin về một năm mới may mắn, bình an, đặc biệt là sớm gặp “nửa kia”.

Tục ăn 12 quả nho đêm giao thừa Tết Dương lịch

Thực tế, ăn nho đêm giao thừa không phải là trào lưu “tự phát” của giới trẻ mà bắt nguồn từ một phong tục lâu đời tại Tây Ban Nha. Tại quốc gia này, 12 quả nho được gọi là uvas de la suerte – nho may mắn. Người dân có thói quen ăn 12 quả nho tương ứng với 12 tiếng chuông đồng hồ điểm sang năm mới, mỗi quả đại diện cho một tháng trong năm. Nếu ăn trọn vẹn, suôn sẻ, người thực hiện tin rằng năm mới sẽ thuận lợi, hạnh phúc và ít trắc trở.

Phong tục này cũng được ghi nhận tại một số quốc gia Mỹ La-tinh, nơi văn hóa Tây Ban Nha có ảnh hưởng sâu sắc. Một giả thuyết phổ biến cho rằng, vào đầu những năm 1900, do nho được mùa và tồn kho lớn, những người trồng nho tại thành phố Alicante (Tây Ban Nha) đã “sáng tạo” ra nghi lễ này như một cách kích cầu tiêu thụ. Không ngờ, theo thời gian, nó lại trở thành truyền thống đêm giao thừa được duy trì đến tận ngày nay.

Phong tục ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa. (Ảnh: Getty Images)

Từ phong tục phương Tây đến trào lưu giới trẻ Việt

Du nhập vào Việt Nam vài năm trước, trào lưu ăn 12 quả nho ban đầu chỉ được một nhóm nhỏ bạn trẻ biết đến, chủ yếu thông qua bạn bè quốc tế hoặc các video chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, dưới sức lan tỏa mạnh mẽ của TikTok, trào lưu này nhanh chóng được “nâng cấp” với chi tiết chui xuống gầm bàn, yếu tố được cho là giúp nghi thức trở nên “linh nghiệm” hơn, nhất là trong chuyện tình cảm.

Không ít clip ghi lại cảnh các bạn trẻ vừa cười vừa hồi hộp chui gọn dưới gầm bàn, tay cầm sẵn 12 quả nho, chờ khoảnh khắc giao thừa. Chính sự hài hước, mới lạ và dễ thực hiện đã khiến trào lưu này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là trong cộng đồng người trẻ độc thân.

Bạn Đỗ Hoàng Minh Hà (22 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) chia sẻ: “Mình biết đến trend này qua TikTok đầu năm 2024. Ban đầu chỉ xem cho vui, nhưng thấy bạn bè rủ nhau làm nên đầu năm 2025 mình cũng thử. Không đặt nặng chuyện có ‘linh’ hay không, chủ yếu là cảm giác háo hức đầu năm và có thêm kỷ niệm đáng nhớ”.

Bên cạnh sự hưởng ứng nhiệt tình, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nhất thiết phải ăn nho dưới gầm bàn. Với họ, chỉ cần ăn đủ 12 quả nho vào thời khắc giao thừa đã là một trải nghiệm thú vị, mang tính vui vẻ, lấy may. Tuy vậy, những lời truyền miệng như “làm theo là sớm có người yêu” vẫn đủ sức khiến trào lưu này đặc biệt hấp dẫn hội độc thân, góp phần đẩy mức độ lan tỏa lên cao mỗi dịp cuối năm.

Chia sẻ về điều này, anh Hoàng Long (26 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Mình không quá tin vào tâm linh, nhưng cuối năm tụ tập bạn bè, cùng nhau làm mấy nghi thức vui vui như vậy cũng thấy không khí Tết đến sớm hơn. Có người yêu thì tốt, không thì cũng coi như một kỷ niệm đáng nhớ”.

Nho “phiên bản giao thừa” lên kệ siêu thị

Sức hút của trào lưu này còn thể hiện rõ ở thị trường bán lẻ. Sát thềm Tết Dương lịch, nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi bày bán những khay nho được đóng gói lạ mắt, mỗi khay chỉ vỏn vẹn 12 quả, sắp xếp gọn gàng, bọc màng cẩn thận hoặc đóng hộp nhỏ xinh. Không ít người tiêu dùng tỏ ra bất ngờ, thậm chí bật cười khi bắt gặp những “phiên bản nho giao thừa” này.

Không dừng lại ở đó, nhiều quán cà phê, tiệm bánh và người bán hàng online cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng. Các set 12 quả nho được chọn lọc kỹ, đếm sẵn, thậm chí đi kèm hướng dẫn “đu trend” được rao bán sôi động trên mạng xã hội.

Nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi bất ngờ bày bán hộp nho 12 quả. (Ảnh: @thungandayne)

Từ một phong tục truyền thống mang màu sắc văn hóa phương Tây, ăn 12 quả nho đêm giao thừa đã được giới trẻ Việt Nam “Việt hóa” thành một trào lưu vừa vui nhộn vừa mang tính kết nối. Dù tin hay không vào yếu tố may mắn, không thể phủ nhận rằng trào lưu này đã góp phần tạo nên không khí háo hức, rộn ràng mỗi dịp năm mới.

Với đà lan tỏa hiện tại, nhiều người dự đoán trend ăn nho, đặc biệt là phiên bản “dưới gầm bàn”, sẽ tiếp tục gây sốt trong dịp Tết Dương lịch 2026, như một cách để giới trẻ gửi gắm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp hơn.