50 lời chúc Tết Dương lịch 2026 ý nghĩa dành cho đối tác, khách hàng

(VTC News) -

Tết Dương lịch không chỉ là thời khắc chuyển giao của thời gian mà còn là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân bày tỏ sự tri ân, gắn kết và gửi gắm kỳ vọng cho một năm mới khởi sắc. Những lời chúc năm mới trang trọng, tinh tế và chân thành chính là “chất keo mềm” giúp duy trì mối quan hệ bền vững với đối tác, khách hàng, những người đồng hành quan trọng trong hành trình phát triển.

Bước sang năm 2026, việc gửi đi những lời chúc Tết Dương lịch mang tinh thần tích cực, thực tế và hiện đại càng trở nên cần thiết. Dưới đây là 50 lời chúc Tết Dương lịch 2026 được chọn lọc, phân chia theo từng nhóm đối tượng, giúp doanh nghiệp dễ dàng sử dụng trong email, thiệp chúc Tết, website, mạng xã hội hoặc các ấn phẩm truyền thông nội bộ.

15 lời chúc Tết Dương lịch 2026 ngắn gọn, trang trọng dành cho đối tác

Những lời chúc ngắn gọn nhưng chuẩn mực, lịch sự luôn là lựa chọn an toàn và hiệu quả khi gửi tới đối tác, đặc biệt trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp.

1. Chúc quý đối tác năm mới 2026 sức khỏe dồi dào, thành công bền vững và hợp tác ngày càng phát triển.

2. Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, kính chúc quý đối tác một năm mới an khang, thịnh vượng.

3. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta trong năm 2026 tiếp tục gặt hái nhiều thành công tốt đẹp.

4. Kính chúc quý đối tác năm mới 2026 nhiều cơ hội mới, thắng lợi mới.

5. Chúc quý đối tác một năm 2026 khởi sắc, phát triển mạnh mẽ và bền lâu.

6. Trân trọng chúc quý đối tác năm mới thành công, uy tín và vươn xa hơn nữa.

7. Chúc quý đối tác năm 2026 luôn giữ vững vị thế và không ngừng tăng trưởng.

8. Kính chúc quý đối tác năm mới dồi dào sức khỏe, hợp tác thuận lợi, thành công viên mãn.

9. Chúc năm mới 2026 mang đến cho quý đối tác nhiều dự án hiệu quả và bền vững.

10. Chúc quý đối tác một năm mới hanh thông, phát triển và thịnh vượng.

11. Năm mới 2026, kính chúc quý đối tác nhiều thành tựu nổi bật và bước tiến vững chắc.

12. Chúc quý đối tác năm mới thành công trên mọi lĩnh vực hợp tác.

13. Kính chúc quý đối tác năm 2026 an khang, thành đạt và bền vững dài lâu.

14. Chúc quý đối tác năm mới luôn là đối tác tin cậy và thành công vượt mong đợi.

15. Nhân dịp năm mới 2026, trân trọng gửi tới quý đối tác lời chúc tốt đẹp nhất.

10 lời chúc Tết Dương lịch 2026 dài, lịch sự, đầy đủ ý gửi đối tác

Với các đối tác chiến lược, đối tác lâu năm, những lời chúc dài, đầy đủ thông điệp sẽ thể hiện sự trân trọng và cam kết hợp tác lâu dài.

1. Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mong rằng năm mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả, cùng nhau phát triển bền vững và lâu dài.

2. Bước sang năm 2026, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành. Kính chúc Quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, công việc thuận lợi và gặt hái nhiều thành tựu.

3. Tết Dương lịch 2026 là dịp để nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và hướng tới tương lai. Chúng tôi kính chúc quý đối tác sức khỏe dồi dào, sự nghiệp phát triển, cùng tiếp tục gắn bó và chinh phục những mục tiêu mới.

4. Nhân dịp năm mới 2026, xin kính chúc quý đối tác và toàn thể cán bộ, nhân viên một năm tràn đầy năng lượng, sáng tạo, thành công và nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp.

5. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý đối tác đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Kính chúc năm 2026 sẽ là một năm khởi sắc, phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều giá trị bền vững cho cả hai bên.

6. Năm mới 2026, chúng tôi xin gửi tới quý đối tác lời chúc bình an, thịnh vượng và thành công. Mong rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng gắn bó và hiệu quả hơn nữa.

7. Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, kính chúc quý đối tác sức khỏe, hạnh phúc và vững bước trên con đường phát triển. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hợp tác lâu dài trong thời gian tới.

8. Bước sang năm mới 2026, xin kính chúc quý đối tác một năm làm việc hiệu quả, nhiều cơ hội mới và những thành tựu đáng tự hào, tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường phát triển.

9. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin gửi tới quý đối tác lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc năm 2026 sẽ mang đến nhiều thành công, thuận lợi và sự hợp tác bền chặt.

10. Kính chúc quý đối tác năm 2026 an khang, thịnh vượng, không ngừng phát triển và cùng chúng tôi xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả.

15 lời chúc Tết Dương lịch 2026 ngắn gọn, dễ dùng dành cho khách hàng

Đối với khách hàng, lời chúc cần thân thiện, gần gũi nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và thiện cảm.

1. Chúc quý khách năm mới 2026 sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.

2. Năm mới 2026, chúc quý khách mọi điều thuận lợi và thành công.

3. Chúc quý khách một năm 2026 an vui, thịnh vượng.

4. Kính chúc quý khách năm mới nhiều niềm vui và tài lộc.

5. Chúc năm 2026 của quý khách luôn suôn sẻ và tốt đẹp.

6. Năm mới đến, chúc quý khách sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông.

7. Chúc quý khách năm 2026 tràn đầy năng lượng tích cực.

8. Chúc quý khách năm mới nhiều may mắn và thành công.

9. Năm mới 2026, chúc quý khách luôn an khang và hạnh phúc.

10. Chúc quý khách một năm mới nhiều cơ hội và trải nghiệm tốt đẹp.

11. Năm 2026, chúc quý khách mọi dự định đều thành hiện thực.

12. Chúc quý khách năm mới bình an và phát triển.

13. Năm mới đến, chúc quý khách nhiều sức khỏe và niềm vui.

14. Chúc quý khách năm 2026 luôn gặp nhiều điều tốt lành.

15. Chúc quý khách một năm mới trọn vẹn và thành công.

10 lời chúc Tết Dương lịch 2026 dài, ý nghĩa, chân thành gửi khách hàng

Những lời chúc dài mang tính cá nhân hóa sẽ giúp doanh nghiệp ghi điểm trong lòng khách hàng, đặc biệt là khách hàng thân thiết.

1. Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, chúng tôi xin gửi đến quý khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

2. Năm mới 2026 mở ra nhiều hy vọng mới. Kính chúc quý khách một năm an khang, thịnh vượng, công việc thuận lợi và cuộc sống tràn đầy niềm vui.

3. Nhân dịp năm mới, chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý khách đã ủng hộ và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách năm 2026 nhiều sức khỏe, may mắn và thành công.

4. Tết Dương lịch 2026 là thời điểm để khởi đầu những hành trình mới. Kính chúc quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được những mục tiêu đã đề ra.

5. Bước sang năm 2026, chúng tôi xin chúc quý khách một năm mới bình an, nhiều niềm vui và gặt hái nhiều thành tựu trong công việc cũng như cuộc sống.

6. Nhân dịp năm mới 2026, xin gửi đến quý khách lời chúc chân thành nhất. Mong rằng năm mới sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và những trải nghiệm tích cực.

7. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách đã đồng hành. Kính chúc quý khách năm 2026 sức khỏe dồi dào, tinh thần lạc quan và thành công bền vững.

8. Năm mới 2026, chúc quý khách và gia đình luôn hạnh phúc, bình an, công việc hanh thông và cuộc sống viên mãn.

9. Nhân dịp Tết Dương lịch, kính chúc quý khách một năm 2026 tràn đầy năng lượng, niềm tin và những điều tốt đẹp.

10. Chúng tôi xin gửi lời chúc năm mới 2026 tới quý khách với mong muốn tiếp tục được đồng hành, phục vụ và mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn trong thời gian tới.

Trong kỷ nguyên số, một lời chúc năm mới đúng mực, đúng đối tượng và đúng thông điệp không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu, nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với đối tác và khách hàng. Hy vọng 50 lời chúc Tết Dương lịch 2026 trên sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, giúp doanh nghiệp gửi đi những thông điệp tích cực, thiết thực và giàu giá trị nhân văn trong dịp đầu năm mới.