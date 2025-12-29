Người lao động đi làm dịp Tết Dương lịch được hưởng lương thưởng thế nào?

(VTC News) -

Chính phủ đã thống nhất phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026kéo dài 4 ngày liên tiếp đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Năm ngày 1/1/2026 và kết thúc vào hết Chủ nhật ngày 4/1/2026. Quyết định này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là người lao động đang làm việc trong các lĩnh vực phải duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh niềm vui được nghỉ dài ngày, nhiều người lao động cũng đặt ra câu hỏi: nếu phải đi làm trong dịp Tết Dương lịch thì sẽ được hưởng chế độ lương, phụ cấp và thưởng như thế nào? Những quy định của pháp luật lao động hiện hành đã nêu rõ các quyền lợi liên quan, song trên thực tế, không phải ai cũng nắm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đi làm dịp Tết Dương lịch được hưởng lương ra sao?

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Tết Dương lịch là một trong những ngày lễ mà người lao động được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên lương. Điều này đồng nghĩa với việc nếu người lao động không đi làm vào ngày 1/1, họ vẫn được trả đủ tiền lương như ngày làm việc bình thường.

Trường hợp người lao động phải đi làm trong ngày nghỉ lễ này, tiền lương sẽ được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức cao hơn đáng kể. Cụ thể, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định: người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể khoản 100% tiền lương của ngày lễ mà người lao động vẫn được hưởng.

Như vậy, tổng thu nhập của người lao động trong ngày làm việc vào Tết Dương lịch sẽ cao hơn nhiều so với ngày làm việc thông thường. Nếu làm việc vào ban ngày, người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% tiền lương, bao gồm 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường và 300% tiền lương của ngày nghỉ lễ.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Tết Dương lịch, mức lương còn cao hơn nữa. Theo quy định, người lao động sẽ được trả ít nhất 490% tiền lương. Con số này được tính từ các khoản: 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường, 300% tiền lương ngày lễ, 30% tiền lương cho thời gian làm việc ban đêm và thêm 60% tiền lương cho phần làm thêm giờ vào ban đêm.

Mức chi trả này được xem là đãi ngộ cao, nhằm bù đắp cho việc người lao động phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình để làm việc trong những ngày lễ quan trọng. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để người lao động đối chiếu, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định nếu phát sinh tranh chấp.

Đi làm ngày lễ, người lao động có thể nhận tới 490% lương.

Tết Dương lịch 2026 có được thưởng?

Bên cạnh tiền lương, vấn đề thưởng Tết luôn là mối quan tâm lớn của người lao động mỗi dịp cuối năm. Tết Dương lịch không phải là ngày lễ truyền thống lớn như Tết Nguyên đán, song đây vẫn là thời điểm mang ý nghĩa tổng kết một năm làm việc, đánh dấu bước chuyển sang năm mới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp coi đây là dịp để tri ân, khích lệ tinh thần người lao động đã đồng hành và đóng góp trong suốt năm qua.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng được hiểu là số tiền hoặc tài sản mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh cũng như mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định, nhưng phải được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Từ quy định này có thể thấy, thưởng Tết, bao gồm cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, không phải là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động. Việc có thưởng hay không, mức thưởng bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế riêng của từng doanh nghiệp.

Dù không mang tính bắt buộc, nhiều người lao động vẫn kỳ vọng vào khoản thưởng Tết Dương lịch như một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt một năm làm việc. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chủ động áp dụng chính sách thưởng Tết Dương lịch nhằm nâng cao tinh thần làm việc, giữ chân nhân sự và tạo động lực cho năm mới.

Hình thức thưởng cũng rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở tiền mặt mà còn có thể là quà tặng, phiếu mua hàng hoặc các chế độ phúc lợi khác. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện thực hiện. Quyết định thưởng còn phụ thuộc vào tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của năm cũ và chính sách nội bộ của từng đơn vị. Trong một số trường hợp, tiền thưởng Tết Dương lịch được gộp chung vào khoản thưởng Tết Nguyên đán.

Do đó, người lao động cần chủ động theo dõi, cập nhật thông tin từ phía doanh nghiệp để có kế hoạch chi tiêu, tài chính phù hợp cho bản thân và gia đình trong dịp đầu năm mới.

Tết Dương lịch 2026 có được thưởng?

Ai được hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục?

Theo phương án nghỉ lễ đã được phê duyệt, việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức là nhóm thuộc khu vực nhà nước.

Nhóm đối tượng này sẽ được nghỉ liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 và quay trở lại làm việc bình thường từ thứ Hai ngày 5/1/2026. Đây được xem là khoảng nghỉ hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau một năm làm việc.

Việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày áp dụng với công chức, viên chức, người lao động khu vực công.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước áp dụng lịch nghỉ tương tự khu vực công, nhằm tạo sự đồng bộ và thuận lợi cho người lao động. Tuy nhiên, khuyến khích này không mang tính bắt buộc. Việc áp dụng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật.

Trên thực tế, rất ít doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc hoán đổi lịch nghỉ giống khu vực công. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chi phí tiền lương phát sinh. Với những doanh nghiệp áp dụng chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, nếu cho người lao động nghỉ thứ Sáu ngày 2/1/2026 và bố trí làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026, chi phí tiền lương sẽ tăng lên đáng kể.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần phải được trả lương ít nhất bằng 300% mức lương của ngày làm việc bình thường. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc kỹ trước khi quyết định hoán đổi lịch làm việc.

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ cho nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật, nếu áp dụng hoán đổi bằng cách cho người lao động nghỉ thứ Sáu ngày 2/1/2026 và làm bù vào một ngày Chủ nhật khác, chi phí tiền lương cũng tăng tương tự. Khi đó, trên thực tế, người lao động chỉ được nghỉ liền hai ngày là 1/1 và 2/1/2026, đồng thời vẫn phải đi làm bình thường vào thứ Bảy ngày 3/1/2026.

Từ các quy định và thực tế nêu trên, người lao động cần nắm rõ quyền lợi của mình liên quan đến lịch nghỉ, tiền lương và thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2026, qua đó chủ động trao đổi với người sử dụng lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng.