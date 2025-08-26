VFF phát hành sách đặc biệt kỉ niệm 25 năm bóng đá Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 26/8, VFF giới thiệu sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cuốn sách nhắc đến nhiều cột mốc đáng chú ý tại V.League, điểm lại các nhà vô địch giải đấu trong suốt nhiều năm qua. Đồng thời, hành trình xây dựng kế hoạch, tổ chức phát triển giải đấu từ những ngày đầu tiên được kể lại từ người trong cuộc.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam mong rằng cuốn sách là niềm cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau, để cầu thủ, HLV, nhà quản lý, người hâm mộ ý thức được vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình chung.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo kỷ yếu khẳng định: “Cuốn sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là công trình ghi chép công phu, phản ánh trí tuệ, nỗ lực đóng góp tập thể xuyên suốt hơn 2 thập kỷ phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khơi dậy tư duy mới, mang tính hội nhập, hiện đại và bền vững; tạo bản sắc và khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực, châu lục cho bóng đá Việt Nam. Cuốn sách không chỉ nhìn lại dấu mốc đáng nhớ, mà còn hướng tới tương lai. Con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp là đúng đắn nhưng cần kiên định và quyết tâm hơn nữa".

Từ năm 2000, khi bóng đá chuyên nghiệp chính thức khởi động tại Việt Nam, chúng ta đã đi qua nhiều chặng đường với những khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào. 25 năm - không chỉ là con số thời gian, mà còn là hành trình cống hiến của biết bao thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên, các câu lạc bộ, nhà quản lý và cả người hâm mộ cả nước.

Cuốn sách kỷ yếu hôm nay được xuất bản nhằm ghi lại những dấu ấn quan trọng đó như một bản lưu niệm sống động, một nguồn cảm hứng để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục viết tiếp giấc mơ và khát vọng đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban nội dung kỷ yếu cho biến hành trình thực hiện Cuốn sách 25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kéo dài 1 năm: “Đó là sự nỗ lực không ngừng của Ban Biên tập, chỉ đạo sát sao về hình ảnh nội dung của Ban chỉ đạo cùng những đóng góp tư liệu quý giá của các chứng nhân lịch sử, của những người đã trải qua hành trình lịch sử bóng đá Việt Nam.

25 năm qua, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng cũng chứng kiến sự thay đổi toàn diện về công tác quản lý, tổ chức thi đấu. Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thật sự là nền móng quan trọng, góp phần phát triển đội tuyển quốc gia, khẳng định vị thế bóng đá việt nam trên bản đồ bóng đá châu lục”.