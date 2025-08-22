Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Công an TP.HCM, vòng 2 V.League 2025-2026

Thể Công Viettel vs CA TP.HCM (19h15 ngày 22/8)

Sau khi hòa câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 1, Thể Công Viettel tiếp tục chạm trán 1 đội bóng khác của ngành công an. Thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov được chơi trên sân nhà trong cuộc đối đầu CLB Công an TP.HCM.

Thể Công Viettel chỉ mất 3 phút để ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, Bùi Tiến Dũng phải rất chật vật mới giữ được điểm trong trận ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Velizar Popov phòng ngự lúng túng trước sức ép của đối thủ và không thể triển khai tấn công đáp trả.

CLB Công an TP.HCM thắng trận ra quân.

CLB Công an TP.HCM có thể không tấn công mạnh như CAHN. Trên thực tế, đội khách không được đánh giá cao khi mới chuyển giao. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cần thời gian để xây dựng đội hình và lối chơi cho CLB Công an TP.HCM.

Ở vòng đấu đầu tiên, đội bóng này bất ngờ đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 2-1. Dù vậy, đó là trận đấu mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn. Khả năng tận dụng cơ hội tốt của các tiền đạo - trong đó có Nguyễn Tiến Linh - cùng sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang giúp CLB Công an TP.HCM có 3 điểm. Trong bối cảnh đội bóng đang ở thời kỳ đầu tái thiết, CLB CA TP.HCM nhiều khả năng phải tiếp tục trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân.