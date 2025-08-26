Tân binh tuyển Việt Nam đá 5 phút ghi 1 bàn ở V.League là ai?

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến người hâm mộ bất ngờ với danh sách đội tuyển Việt Nam mới nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên một số cầu thủ mới, trong đó có Phạm Gia Hưng. Anh là một trong 3 tiền đạo trong danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 9/2025, bên cạnh Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải.

Phạm Gia Hưng sinh năm 2000. Theo dữ liệu trên trang chủ VPF, tiền đạo này có chiều cao 1m81. Anh hiện khoác áo câu lạc bộ Ninh Bình và có 1 bàn thắng ở V.League mùa giải 2025-2026 - pha lập công ấn định chiến thắng 3-1 của đội bóng tân binh trước câu lạc bộ Hà Tĩnh ở vòng 1.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng

Phạm Gia Hưng được đào tạo ở Trung tâm bóng đá PVF. Anh thi đấu cho CLB Công an Nhân dân (hiện tại là CLB Công an Hà Nội), PVF CAND trước khi chuyển đến Ninh Bình đầu năm 2024.

Ở mùa giải trước, Phạm Gia Hưng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng vùng cố đô với 6 pha lập công. Anh chỉ đứng sau Lưu Tự Nhân và Nguyễn Công Phượng trong cuộc đua vua phá lưới giải Hạng Nhất.

Tiền đạo sinh năm 2000 góp phần quan trọng giúp CLB Ninh Bình bất bại cả mùa giải (chỉ hòa 2 trận, còn lại là thắng), giành chức vô địch và lên hạng. Tuy nhiên, khi CLB Ninh Bình lên chơi ở V.League, Phạm Gia Hưng không giữ được vị trí trong đội hình chính. Đội bóng tân binh ưu tiên 2 tiền đạo ngoại là Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos.

Phạm Gia Hưng chỉ vào sân ở cuối trận trong cả 2 vòng đấu. Dù vậy, chân sút này vẫn có dấu ấn đầu tiên chỉ sau 5 phút đầu tiên ra sân tại V.League mùa này với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong trận gặp Hà Tĩnh, sau đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức.

Được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lần này là cơ hội bất ngờ và hiếm hoi đối với Phạm Gia Hưng - cầu thủ chỉ đóng vai trò dự bị vào sân ở cuối trận của CLB Ninh Bình. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đợt tập trung này có mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Đối với người hâm mộ ít theo dõi giải Hạng Nhất, Phạm Gia Hưng rõ ràng là nhân tố mới lạ. Anh là cái tên hiếm khi được nhắc đến. Thậm chí, tiền đạo này chưa từng khoác áo các đội tuyển trẻ U23, U20, U19 Việt Nam tham dự các giải đấu chính thức.