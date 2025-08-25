VFF công bố giá vé xem U23 Việt Nam đá vòng loại châu Á

(VTC News) -

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra 3 mức giá vé cho các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026 gồm: 300.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. U23 Việt Nam gặp Bangladesh (3/9), Singapore (6/9), Yemen (9/9). Vé chủ yếu được bán trực tuyến qua ứng dụng OneU.

Đợt mở bán đầu tiên diễn ra từ 9h ngày 25/8 đến 23h59 ngày 27/8, người hâm mộ có thể mua vé cho cả 3 ngày thi đấu 3/9, 6/9 và 9/9. Đợt hai bắt đầu từ 0h ngày 28/8 đến hết ngày 2/9 với các trận đấu ngày 6/9 và 9/9. Đợt cuối kéo dài từ ngày 3/9 đến 5/9 dành cho các trận của ngày 9/9. Việc bán vé trực tiếp tại quầy ở Phú Thọ sẽ được thông báo sau.

Vé xem U23 Việt Nam được mở bán.

Người hâm mộ mua vé trực tuyến cần tải hoặc cập nhật ứng dụng OneU phiên bản mới nhất, thực hiện giao dịch qua ví điện tử VinID Pay, thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint. Khi đặt mua, khán giả cần cung cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để đối chiếu. Vé sẽ được chuyển phát nhanh bởi VietnamPost theo địa chỉ đăng kí.

Trường hợp không phát thành công, khán giả có thể đến nhận tại bưu cục 291110 KHL Phú Thọ, số 1172 đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, vào đúng ngày thi đấu.

Ban tổ chức cũng đưa ra một loạt yêu cầu với người hâm mộ: Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua.

Người hâm mộ đến sân không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Cổ động viên không sử dụng pháo sáng trên sân.

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam cùng bảng C với U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Đây là bảng đấu dễ, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung trong giai đoạn từ ngày 1/9 đến 9/9/2025. Đội chủ nhà cùng 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết được tổ chức tại Ả Rập Xê Út.