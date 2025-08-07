U23 Việt Nam khiến Singapore mất suất dự SEA Games 33

(VTC News) -

Tối qua 6/8, đoàn thể thao Singapore công bố danh sách vận động viên tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan. Chi tiết gây chú ý nhất là sự vắng mặt của đội tuyển bóng đá nam U22. Lần đầu tiên kể từ năm 1971, Singapore không thi đấu ở môn bóng đá nam của đại hội thể thao Đông Nam Á.

Theo tờ The Straits Times, Singapore không cử đội tuyển tham dự môn bóng đá nam của SEA Games 33 do thành tích yếu kém suốt nhiều năm qua. Cụ thể, Ủy ban Olympic quốc gia của Singapore (SNOC) chỉ chọn các vận động viên hoặc đội tuyển có năng lực tương đương với vị trí thứ ba ở nội dung thi đấu tương ứng của kỳ đại hội gần nhất.

Bóng đá Singapore không dự SEA Games 33.

Đội tuyển bóng đá nam U22 Singapore không được đánh giá cao về năng lực và khả năng cạnh tranh huy chương tại các kỳ SEA Games trước đây. Lần gần nhất đại diện của đảo quốc sư tử vượt qua vòng bảng là năm 2013.

Năm 2023, tại Campuchia, đội giành huy chương đồng môn bóng đá nam chính là U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier. Trong 2 năm qua, các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam thường xuyên tham dự giải đấu cấp châu Á, trong khi Singapore không làm được điều này.

So sánh trực tiếp với U22 Việt Nam - đội hạng 3 của môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games gần nhất, đại diện cùng lứa của đảo quốc sư tử thua kém rõ ràng về thành tích ở các giải trẻ. Do đó, U22 Singapore không đáp ứng được tiêu chí mà SNOC đặt ra.

Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) tự từ bỏ cơ hội cuối cùng để chứng minh năng lực khi không cử đội tuyển tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây chính là giải đấu mà U23 Việt Nam - sử dụng lực lượng trong độ tuổi SEA Games, do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt - giành chức vô địch.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS), ông Forrest Li, cho biết cơ quan này đang tìm cách để thuyết phục Ủy ban Olympic quốc gia thay đổi quyết định. Tờ The Straits Times dẫn lời ông Forrest Li: "Việc tuyển chọn có quy trình và tiêu chí nhất định, và điều này không chỉ áp dụng với bóng đá mà còn với nhiều môn thể thao khác – chúng tôi hiểu điều đó. Những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn, và tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn một cơ hội được tham dự SEA Games".