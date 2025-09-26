VFF cạnh tranh giải thưởng với bóng đá Trung Quốc, Thái Lan

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách đề cử các hạng mục của giải thưởng thường niên năm 2025 (AFC Awards). Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xuất hiện ở 2 hạng mục.

VFF là một trong 3 đề cử cho giải Liên đoàn thành viên của năm, hạng kim cương (hạng 2, sau hạng bạch kim). Các liên đoàn khác nhận đề cử hạng mục này là Trung Quốc và Thái Lan.

AFC Awards (giải thưởng thường niên của LĐBĐ châu Á) được trao vào tháng 10.

Giải Liên đoàn thành viên của năm tôn vinh các cơ quan quản lý bóng đá cấp quốc gia (thành viên của AFC) có thành tích tốt, có nhiều đóng góp trong việc phát triển bóng đá trong nước và quốc tế. Các liên đoàn được trao giải này thường có đại diện tham dự đủ các giải đấu cấp châu lục, tích cực hợp tác với AFC và các liên đoàn thành viên khác, phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá và đăng cai nhiều giải đấu cấp châu lục.

Năm 2024, giải thưởng này thuộc về Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). LĐBĐ Việt Nam từng được vinh danh vào năm 2017 ở hạng mục phát triển. Trong năm 2025, LĐBĐ Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và đăng cai nhiều giải đấu khu vực cũng như vòng loại giải châu lục. Bóng đá Việt Nam cử đại diện tham dự đầy đủ các giải đấu của AFC.

Ngoài ra, trong danh sách đề cử của AFC Awards 2025, LĐBĐ Việt Nam cũng là một trong 3 đơn vị cạnh tranh giải ghi nhận của Chủ tịch AFC trong lĩnh vực bóng đá cộng đồng (hạng đồng). Năm 2024, LĐBĐ châu Á cũng trao giải này cho VFF.