Cựu cầu thủ Arsenal cứu bóng bị chấn thương sọ não, qua đời ở tuổi 21

Các kênh truyền thông của câu lạc bộ Arsenal đồng loạt đăng cáo phó cho Billy Vigar - cựu học viên đội trẻ của câu lạc bộ. Cầu thủ này qua đời khi mới 21 tuổi do chấn thương sọ não sau tai nạn gặp phải ở trận đấu thuộc giải Isthmian Premier Division (hạng 7 trong hệ thống thi đấu của bóng đá Anh).

Cầu thủ Billy Vigar qua đời

Tiền đạo của CLB Chichester City bất tỉnh và hôn mê sau pha va chạm ở trận gặp Wingate & Finchley cuối tuần trước. Billy Vigar húc vào bức tường bê tông bên ngoài sân khi cố gắng cứu bóng ở đường biên. Pha va chạm khiến cầu thủ này chấn thương sọ não.

Billy Vigar qua đời sau tai nạn trong trận đấu.

Trận đấu bị tạm dừng để đội ngũ y tế sơ cứu cho Billy Vigar. Anh được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng cấp cứu. Dù đã được phẫu thuật để hy vọng hồi phục, chấn thương quá nặng khiến anh không thể qua khỏi. Trọng tài và 2 câu lạc bộ quyết định hủy trận đấu (mới diễn ra được 15 phút).

Chichester City xác nhận tin buồn vào tối thứ Năm, đồng thời công bố thông điệp từ gia đình cầu thủ: “Sau khi dính chấn thương sọ não nghiêm trọng, Billy Vigar rơi vào trạng thái hôn mê. Hôm thứ Ba, anh trải qua ca phẫu thuật để tìm kiếm cơ hội hồi phục. Dù đã nỗ lực, chấn thương vẫn quá nặng và Billy đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng thứ Năm (25/9)".

Arsenal – đội bóng mà Billy từng khoác áo ở học viện – cũng ra thông báo gửi lời chia buồn sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng tiếc thương khi biết tin Billy Vigar qua đời".

Billy Vigar là ai?

Vigar xuất thân từ Worthing, West Sussex (Anh). Anh gắn bó thời niên thiếu với Arsenal sau khi gia nhập học viện của đội bóng này ở tuổi 14 và ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 7/2022.

Anh từng thi đấu cho đội U21 của Arsenal và khoác áo 2 CLB Derby County, Eastbourne theo diện cho mượn ở giai đoạn phát triển cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Billy Vigar không thể bứt phá để chen chân vào đội chính của Arsenal.

Cầu thủ này rời "Pháo thủ" năm 2024 khi hết hạn hợp đồng, chuyển tới các câu lạc bộ hạng thấp.

Arsenal viết về Billy Vigar trong thông báo chia buồn: “Billy gia nhập học viện ở tuổi 14 theo diện học sinh, sau khi được phát hiện tại CLB quê nhà Hove Rivervale FC và nhanh chóng thể hiện khả năng ghi bàn tại Hale End, với 17 bàn thắng ngay mùa giải ra mắt.

Năm 2020, những màn trình diễn xuất sắc giúp anh giành suất học bổng và gia nhập CLB toàn thời gian trong mùa 2020/21, cùng lứa với các cầu thủ hiện tại như Charles Sagoe Jr, Remy Mitchell và những cái tên khác như Omari Hutchinson, Charlie Patino, Brook Norton-Cuffy.

Nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đầy quyết tâm, mùa giải đầu tiên với tư cách học bổng của anh đã bị gián đoạn bởi chấn thương gân kheo nghiêm trọng, nhưng anh đã bù đắp ở mùa thứ hai với 4 bàn sau 18 trận cho đội U18, trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp cuối mùa 2021/22. Billy tiếp tục ra sân ở PL2 và EFL Trophy, chứng minh mình là tài sản quý giá ở nhiều vị trí tấn công, thậm chí có lúc thi đấu ở hàng thủ – sự đa năng của anh cho thấy tinh thần cống hiến với BHL và tập thể".