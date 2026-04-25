Vẻ sơn thuỷ hữu tình nơi đặt lăng mộ của thân phụ Nam Phương hoàng hậu

Bên cạnh đó, có một điều đặc biệt là trong suốt 158 bậc thang ấy, cứ cách từ 9 đến 13 bậc là sẽ có một chiếu nghỉ. Nếu muốn đến được khu vực trung tâm của lăng tẩm, đồng thời là nơi an táng thi hài của vị Quận công và Nhị phẩm phu nhân, bạn sẽ phải đi ngang qua một sân tế, sau đó leo thêm 13 bậc thang dẫn lên khu vực sân chầu trước khi đi hết 20 bậc thang cuối cùng.