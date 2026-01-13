Cận cảnh 'chiêu' làm gốm không cần bàn xoay của người Churu tại Lâm Đồng

Để cho ra những sản phẩm gốm đẹp, bà Ly phải lặn lội lên các triền đồi để lấy đất về giã nhuyễn rồi sàng lại kỹ càng, lấy những hạt mịn nhất và dùng tay nhồi trộn đều cho thật nhuyễn, cho đến khi ánh lên màu đen bạc như chì rồi nặn ra từng sản phẩm như nồi, bình, chén, tô, lu… đủ các kích cỡ. Gốm Churu không sinh ra để trưng bày. Nó sinh ra từ nhu cầu rất đời thường: nấu cơm, nấu canh, đun nước, đựng hạt giống. Mỗi chiếc nồi gốm từng là trung tâm của bếp lửa, nơi cả gia đình quây quần. Người Churu không làm gốm để bán số lượng lớn. Họ làm để dùng, để đổi, để tặng. Và vì thế, gốm không cần đẹp theo nghĩa bóng bẩy, nó cần bền, chịu lửa, chịu nước, không nứt khi đặt lên bếp than.