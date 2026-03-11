VCCA tổ chức triển lãm 'Bóng hình em, vần thơ anh' với hơn 200 tác phẩm

(VTC News) -

Từ 07/03/2026 đến hết 06/05/2026, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) tổ chức triển lãm kỹ thuật số “Bóng hình em, Vần thơ anh” (Her Soul, His Verse) quy tụ hơn 200 tác phẩm hội họa kinh điển, tiêu biểu của trường phái Tiền Raphael, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ của ánh sáng, biểu tượng và những áng thơ,..

Bức họa The Lady of Shalott | Tiểu thư Thành Shalott.

Kết hợp phong cách trung cổ, chất lãng mạn văn chương và sự tỉ mỉ trong chi tiết, tác phẩm The Eve of St Agnes (Đêm trước lễ Thánh Agnes) nắm bắt được sự căng thẳng giữa mộng và thực, đặc trưng trong thi ca của Keats.

Triển lãm “Bóng hình em, Vần thơ anh” (Her Soul, His Verse) mở ra một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi hội họa, ánh sáng và âm nhạc hòa quyện, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới giàu tính biểu tượng của các danh họa Tiền Raphael. Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm định dạng số được trưng bày, người xem có thể khám phá những lớp nghĩa không ngừng mở rộng sau mỗi hình tượng nàng thơ – vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa là tấm gương phản chiếu những lý tưởng thẩm mỹ và tinh thần của một thời đại.

Tác phẩm Wings of the Morning (Đôi cánh của Bình minh) khắc họa hình tượng cô gái với đôi cánh, rực sáng, đang lướt qua bầu trời xanh thẳm, đẩy lùi chim chóc, những sinh thể của màn đêm.

“Lần theo những bề mặt rực rỡ sắc màu và những xung lực khuất bóng, triển lãm cho thấy Trường phái Tiền Raphael không phải là một chương đã đóng lại của nghệ thuật Victoria, mà là một suy tư bền bỉ: ta nhìn như thế nào? bóng hình ai được quan sát, ngắm nhìn? và tiếng nói của ai được cất lên thành các vần thơ?” – Giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ.

Kết hợp giữa biểu tượng lãng mạn và sự chăm chút tỉ mỉ đối với ánh sáng và chi tiết, tác phẩm Love’s Messenger (Sứ giả Tình yêu) phản ánh niềm say mê của các nghệ sĩ Tiền Raphael trước cái đẹp và cảm xúc đến từ những áng văn chương.

Khởi nguồn tại Vương quốc Anh vào giữa thế kỷ XIX, Hội Huynh đệ Tiền Raphael (The Pre-Raphaelite Brotherhood) được thành lập bởi một nhóm nghệ sĩ trẻ gồm John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti cùng các cộng sự, khởi xướng một cuộc cách tân thẩm mỹ âm thầm nhưng quyết liệt. Các tác phẩm Tiền Raphael phản kháng những quy chuẩn hàn lâm cứng nhắc của thời đại, hướng về một chân lý thị giác nguyên sơ – nơi hội họa tìm lại chiều sâu tinh thần của nghệ thuật trước thời Raphael.

Hylas and the Nymphs (Chàng Hylas và Các nàng tiên) minh họa một cảnh trong thần thoại Hy Lạp, được kể lại bởi các tác giả cổ đại.

Trong thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ Tiền Raphael, hình tượng người phụ nữ giữ một vị trí đặc biệt. Từ những nàng thơ trong thần thoại, văn chương trung cổ đến những nhân vật trong thi ca và Kinh Thánh, người phụ nữ hiện lên vừa rực rỡ, vừa mong manh – là biểu tượng của vẻ đẹp lý tưởng, của khát vọng, tình yêu, đức tin và cả những bi kịch nội tâm. Mỗi tác phẩm đều được được tô điểm bằng bảng màu rực rỡ, lồng ghép những chi tiết ẩn dụ tinh vi và tràn ngập cảm xúc mãnh liệt – những dấu ấn đặc trưng của trường phái Tiền Raphael.

Tác phẩm Night and Sleep (Màn đêm và Giấc ngủ).

Nằm trong “Chuỗi triển lãm Các tác phẩm kinh điển thế giới” do VCCA tổ chức thường niên từ năm 2017, triển lãm “Bóng hình em, Vần thơ anh” hướng tới giới thiệu và phổ cập những giá trị nền tảng của nghệ thuật và văn hóa nhân loại thông qua hình thức trình chiếu kỹ thuật số. Không gian VCCA được thiết kế công phu với hệ thống ánh sáng tiết chế, tạo nên một môi trường thưởng lãm, nơi công chúng có thể đắm mình trong thế giới hội họa cổ điển qua lăng kính công nghệ đương đại.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 06/05/2026. Trong thời gian diễn ra triển lãm, VCCA cũng sẽ tổ chức các hoạt động vệ tinh như tọa đàm chuyên đề, art tour, workshop nhằm mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận nghệ thuật hàn lâm từ nhiều góc độ khác nhau.

TRIỂN LÃM “BÓNG HÌNH EM, VẦN THƠ ANH” - HER SOUL, HIS VERSE Mở cửa tự do Thời gian: 10:00 - 21:00 hàng ngày, từ 07/03/2026 đến hết 06/05/2026 Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội