Vành đai 2,5 Hà Nội sáng đèn suốt đêm chạy đua về đích

Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, dài 1,3 km, được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Công trình khởi công từ năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017 nhưng nhanh chóng rơi vào cảnh chậm tiến độ kéo dài.
Đến năm 2020, dự án phải tạm ngưng khi mới thi công được khoảng 40% khối lượng do hợp đồng chưa được gia hạn và báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chưa được phê duyệt.
Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, đến tháng 5/2025, dự án chính thức được tái khởi công với mốc hoàn thành đặt ra vào quý I/2026. Khi đưa vào vận hành, tuyến Vành đai 2,5 không chỉ giúp giảm tải ùn tắc cho khu vực phía Nam Hà Nội mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay diện mạo khu vực đầu tuyến đã thay đổi rõ rệt so với thời điểm tái thi công.
Tại nhiều vị trí, mặt đường đã được san gọn, máy móc hoạt động liên tục, còn công nhân chia thành từng nhóm xử lý nốt những đoạn nền đường cuối cùng.
Để đảm bảo dự án về đích đúng kế hoạch, nhà thầu huy động gần 40 kỹ sư và công nhân làm việc ba ca liên tục. Nhiều hạng mục được nhà thầu tổ chức thi công xuyên đêm.
Đại diện nhà thầu cho biết, ngoài hạng mục mặt đường, hệ thống vỉa hè, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được gấp rút triển khai.
Mỗi ca thi công đều được yêu cầu duy trì biện pháp hạn chế bụi, dọn dẹp vật liệu và đảm bảo an toàn cho người dân, bởi đây là tuyến đường dân cư dày đặc và có nhiều cửa hàng kinh doanh dọc tuyến.
Song song với gói thầu số 1, gói thầu xây dựng cầu L3 vượt sông Lừ (gói thầu số 2) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo UBND TP Hà Nội, cầu L3 là “điểm nút kỹ thuật” quan trọng nhất của toàn dự án, quyết định khả năng thông tuyến. Công nhân và máy móc được tăng cường tối đa để đảm bảo tiến độ lắp đặt dầm và hoàn thiện kết cấu.
Ở phía cuối tuyến, hầm chui nối Vành đai 2,5 với đường Kim Đồng, công trình có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dài 890 m, hiện đã đạt khoảng 70% khối lượng.
Đây là hạng mục phức tạp nhất, bởi việc đào hầm phải được thực hiện trong điều kiện tuyến đường sắt phía trên vẫn vận hành bình thường. Nhà thầu cho biết các biện pháp thi công đặc biệt, bao gồm gia cố nền và theo dõi rung chấn 24/24, được áp dụng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Khi toàn bộ dự án được hoàn thiện, tuyến Vành đai 2,5 sẽ góp phần giải toả một trong những điểm nghẽn giao thông tồn tại lâu nhất ở phía Nam Hà Nội.
Không chỉ giảm áp lực cho các tuyến Nguyễn Trãi, Giải Phóng hay khu vực bến xe Giáp Bát, con đường mới còn mở ra quỹ kết nối quan trọng, tạo điều kiện cho các khu dân cư hiện hữu lẫn mới hình thành phát triển đồng bộ.
