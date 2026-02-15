Brazil giành huy chương lịch sử môn trượt tuyết đổ đèo Thế vận hội mùa đông 2026

(VTC News) -

Ngày 14/2 (giờ châu Âu), Lucas Pinheiro Braathen về nhất nội dung "giant slalom" (lượn qua cột mốc với khoảng cách lớn) của môn trượt tuyết đổ đèo tại Thế vận hội mùa đông 2026. Anh cán đích nhanh hơn đương kim vô địch Marco Odermatt người Thụy Sỹ chỉ nửa giây (chính xác là 0,58 giây theo đồng hồ của ban tổ chức).

Với chiến thắng này, Lucas Pinheiro Braathen trở thành người Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử giành huy chương Thế vận hội mùa đông. Điều thú vị là Braathen chỉ mới thi đấu cho đội tuyển Brazil từ năm 2024, sau khi giành phần lớn sự nghiệp cống hiến cho Na Uy.

Braathen sinh ra tại Oslo (Na Uy) trong gia đình có cha là người Na Uy và mẹ là người Brazil. Khi cha mẹ ly hôn, Braathen sống ở Brazil cùng mẹ rồi vài năm sau quay lại Na Uy ở với bố. Anh bắt đầu tập trượt tuyết từ năm 9 tuổi, sau đó trở thành ngôi sao hàng đầu của Na Uy ở môn thể thao này.

Tại Giải vô địch trẻ thế giới năm 2019, Braathen lần lượt xếp hạng tư và mười một, sau đó giành huy chương bạc ở nội dung super-G và huy chương đồng ở nội dung toàn năng. Anh ra mắt World Cup trượt tuyết vào tháng 12 năm 2018, đứng thứ 26.

Pinheiro Braathen ghi dấu ấn với chiến thắng đầu tiên (cũng là lần đầu tiên lên bục nhận huy chương) vào tháng 10 năm 2020 ở chặng mở màn mùa giải World Cup. Năm 2022, anh giành chiến thắng đầu tiên tại chặng đua Lauberhorn ở Wengen.

Pinheiro Braathen tuyên bố rút lui khỏi hệ thống World Cup vào tháng 10/2023 với lý do đầy bất ngờ là "đánh mất niềm vui sống". Sau đó một năm, vận động viên này thông báo trở lại thi đấu trượt tuyết đổ đèo với quốc tịch Brazil, không còn đại diện cho Na Uy. Tại Thế vận hội mùa đông 2026, Pinheiro Braathen là người cầm cờ trong lễ khai mạc của đoàn thể thao Brazil.

“Tôi chỉ hy vọng rằng người Brazil nhìn vào câu chuyện này và thực sự hiểu rằng sự khác biệt của bạn chính là siêu năng lực của bạn. Tôi hy vọng điều này sẽ truyền cảm hứng cho mọi đứa trẻ ngoài kia, những người cảm thấy mình có phần khác biệt, hãy tin vào con người thật của chính mình”, Braathen nói sau khi giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2026.