Vận động viên đầu tiên giành HCV Thế vận hội Mùa đông 2026 là ai?

(VTC News) -

Theo NY Times, Franjo von Allmen, cái tên còn khá mới với nhiều khán giả đại chúng trước kỳ đại hội, đã trở thành tâm điểm của Thế vận hội Mùa đông 2026 khi giành huy chương vàng đầu tiên của giải đấu ở nội dung trượt tuyết đổ đèo nam (alpine skiing men's downhill). Màn trình diễn xuất sắc trên đường đua Stelvio khắc nghiệt không chỉ mang về vinh quang cho Thụy Sĩ mà còn đánh dấu sự xuất hiện của một ngôi sao mới trong làng trượt tuyết thế giới.

Tay đua 24 tuổi về đích nhanh hơn Giovanni Franzoni của chủ nhà Italy 0,20 giây, đạt thời gian 1 phút 51,61 giây khi chinh phục đường đua dài 3,2 km vốn nổi tiếng vì tốc độ cao và độ khó kỹ thuật.

Theo ESPN, Von Allmen đạt tốc độ tối đa 145 km/h và thực hiện cú nhảy trên không dài hơn 50m. Chính pha bứt tốc kèm cú nhảy quyết định này đã tạo lợi thế then chốt, giúp anh vượt qua Franzoni và người đồng hương Dominik Paris.

Franjo von Allmen ăn mừng trên bục vinh quang sau màn trình diễn ấn tượng. (Nguồn: NY Times)

Việc duy trì vận tốc ổn định ở nửa sau chặng đua đã trở thành yếu tố quyết định giúp Von Allmen vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký. Khi cán đích, Von Allmen vẫy tay chào khán giả, cắm gậy trượt xuống tuyết, đặt tay lên mũ bảo hộ rồi chỉ hai ngón tay về phía trước trong màn ăn mừng độc đáo. Sau đó anh giải thích động tác này lấy cảm hứng từ giống bò Simmental - giống bò Thụy Sĩ mang tên thung lũng sông Simme tại bang Bern, quê hương anh.

“Thi đấu Olympic ngay gần nhà mình thật không thể tin nổi. Có người hâm mộ và gia đình cổ vũ khiến mọi thứ càng trở nên choáng ngợp. Đến giờ tôi vẫn chưa thấm hết. Tôi cố tận hưởng khoảnh khắc, nhưng mọi thứ thực sự diễn ra quá nhanh ngày hôm nay”, Von Allmen nói.

Hành trình đến với tấm huy chương vàng của Von Allmen không hề bằng phẳng. Năm 17 tuổi, sau khi cha qua đời, anh buộc phải gây quỹ cộng đồng để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trượt tuyết.

Được đào tạo nghề thợ mộc trong bốn năm, Von Allmen từng đứng trước lựa chọn rẽ sang con đường ổn định hơn. Nhưng chỉ một năm sau chiến dịch gây quỹ, anh gia nhập đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ và nhanh chóng khẳng định tài năng ở các giải trẻ.

Thành công sớm khiến ngôi làng quê của anh tự hào đến mức người bán thịt địa phương từng sáng tạo một loại xúc xích mang tên “Tia Chớp Bạc” để kỷ niệm cú đúp 3 huy chương bạc tại Giải vô địch thế giới trẻ 2022.

Trượt tuyết đổ đèo là bộ môn thu hút chú ý lớn ở mỗi kỳ Thế vận hội Mùa đông. (Nguồn: NY Times)

Dù mới lần đầu dự Olympic và phải cạnh tranh với Marco Odermatt - một trong những tay trượt tuyết đổ đèo vĩ đại nhất lịch sử - Von Allmen vẫn được đánh giá cao trước cuộc đua, sau khi thắng chặng đua World Cup cuối cùng trước Thế vận hội.

Xuất phát thứ 8 trong tổng số 36 VĐV, anh phải chờ rất lâu mới biết mình có giữ được vị trí dẫn đầu hay không, và thừa nhận bản thân vô cùng căng thẳng. “Tôi cố tận hưởng nhưng thực sự rất khó”, anh nói.

Trượt tuyết đổ đèo là bộ môn thu hút chú ý lớn ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông. Nội dung này được đưa vào chương trình Olympic từ năm 1948 và duy trì đến nay. Vận động viên phải trượt xuống một đường đua định sẵn, với ít khúc rẽ nhất có thể để đạt tốc độ tối đa trước khi cán đích. Vận tốc có thể lên tới 130 km/h. Mỗi vận động viên chỉ có một lượt trượt duy nhất. Người về đích nhanh nhất là người chiến thắng.