Giá vàng tăng, huy chương Thế vận hội mùa đông 2026 đáng giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Khi ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2026 giới thiệu bộ huy chương mới, dư luận không chỉ chú ý đến thiết kế hai nửa lệch nhau độc đáo, mà còn quan tâm tới giá trị kim loại cấu thành bên trong. Hiện nay, mỗi huy chương vàng được định giá khoảng 2.200 USD (khoảng 57 triệu đồng), cao gấp đôi so với kỳ Thế vận hội Paris. Huy chương bạc có giá gần 1.250 USD (khoảng 36 triệu đồng), tăng gấp ba so với hai năm trước.

Hơn 700 tấm huy chương vàng, bạc và đồng dự kiến sẽ được trao cho những vận động viên chiến thắng tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Theo ban tổ chức, toàn bộ huy chương được sản xuất từ kim loại tái chế tại Xưởng đúc tiền quốc gia Italy (IPZS).

Một huy chương vàng nặng 506 gram, nhưng chỉ chứa 6 gram vàng nguyên chất, phần còn lại là bạc. Điều đó có nghĩa giá trị thực của tấm huy chương phụ thuộc gần như hoàn toàn vào giá vàng và bạc trên thị trường quốc tế.

Huy chương của Thế vận hội Mùa đông 2026 trong lễ công bố tại Venice. (Nguồn: CNN)

Sáng 7/2, giá vàng thế giới được niêm yết quanh 4.960 USD/ounce. Quy đổi theo đơn vị gram (1 ounce ≈ 31,1 gram), mỗi gram vàng có giá xấp xỉ 159 USD (khoảng 4,1 triệu đồng). Với 6 gram vàng nguyên chất, phần vàng trong huy chương tương đương khoảng 957 USD (khoảng 25 triệu đồng).

Phần bạc mới là yếu tố quyết định giá trị còn lại. Một huy chương vàng chứa khoảng 500 gram bạc. Với giá bạc thế giới ngày 7/2 dao động quanh 78 USD/ounce (tương đương gần 2,5 USD/gram), lượng bạc này trị giá khoảng 1.250 USD (khoảng 32 triệu đồng).

Cộng lại, chỉ riêng giá kim loại, một huy chương vàng Olympic mùa đông 2026 hiện có giá xấp xỉ 2.200 USD (khoảng 57 triệu đồng) theo thị trường hôm nay. Con số này chưa tính chi phí chế tác hay giá trị sưu tầm.

Huy chương bạc nặng 500 gram, làm hoàn toàn từ bạc. Với trọng lượng như vậy, giá trị kim loại của một chiếc huy chương bạc vào khoảng 1.250 USD, cao gấp nhiều lần so với các kỳ Olympic cách đây vài năm. Trong khi đó, huy chương đồng, làm từ hợp kim đồng có trọng lượng 420 gram, có giá trị vật chất chỉ khoảng 5,6 USD (145.000 đồng).

Các nhân viên sản xuất huy chương Olympic tại Xưởng đúc tiền Italy. (Nguồn: CNN)

Theo số liệu từ FactSet, nếu so với thời điểm Olympic Paris diễn ra vào tháng 7/2024, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng hơn 100%, còn bạc tăng tới 200%. Điều này khiến giá trị riêng phần kim loại cấu thành huy chương cũng đội lên đáng kể.

Theo nhà đấu giá Baldwin’s tại London, huy chương vàng Olympic không còn được làm từ vàng nguyên khối kể từ Thế vận hội Stockholm năm 1912. Những huy chương khi đó chỉ nặng 26 gram và có giá chưa đến 20 USD theo mặt bằng giá vàng thời điểm ấy. Nếu quy đổi theo lạm phát hiện nay, con số tương đương khoảng 530 USD.

Tuy vậy, xét về giá trị tinh thần, một tấm huy chương Olympic có thể vượt xa giá trị của kim loại làm nên nó. Dominic Chorney, Trưởng bộ phận tiền cổ của hãng đấu giá Baldwin’s cho biết vào năm 2015, nhà đấu giá này từng bán một huy chương vàng Olympic Stockholm 1912 với giá 19.000 bảng Anh (khoảng 670 triệu đồng). Sang năm sau, một chiếc huy chương đồng của Olympic Antwerp 1920 cũng được sang tay với giá 640 bảng Anh (khoảng 23 triệu đồng).

Theo ông Chorney, những huy chương này gần như không có giá trị nội tại đáng kể, nhưng lại được săn đón vì gắn liền với sự kiện thể thao danh giá nhất hành tinh. Dù vậy, phần lớn vận động viên không bao giờ bán huy chương của mình. “Rất hiếm người làm điều đó, bởi vì họ trân trọng chúng”, ông nói.

Các chuyên gia nhận định, nếu giá vàng và bạc tiếp tục leo thang do căng thẳng địa chính trị và nợ chính phủ gia tăng, giá trị kim loại của huy chương Olympic còn có thể lập kỷ lục mới. Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank dự đoán: “Huy chương vàng và bạc Olympic mùa hè 2028 nhiều khả năng sẽ còn đắt hơn cả kỳ Thế vận hội mùa đông năm nay”.