Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 diễn ra ở đâu, có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Tối 6/2 (giờ địa phương, 2h ngày 7/2 giờ Việt Nam), Thế vận hội Mùa đông 2026 Milano-Cortina chính thức bắt đầu. Lễ khai mạc diễn ra tại vận động San Siro (Milano, Italy), đánh dấu mở màn cho kỳ đại hội thể thao mùa đông có quy mô không gian lớn nhất lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên Thế vận hội Mùa đông được tổ chức ở 2 thành phố đồng đăng cai.

Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh tinh thần Olympic và bản sắc văn hóa của nước chủ nhà. Chương trình bao gồm lễ diễu hành các đoàn thể thao, nghi thức thắp sáng ngọn đuốc Olympic cùng nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc đặc sắc.

Chủ đề "Armonia" (Sự hoà hợp)

Lễ khai mạc năm nay lấy chủ đề “Armonia” (Sự hoà hợp), tôn vinh sự gắn kết hài hòa giữa con người, thiên nhiên và thể thao. Không bó hẹp trong khuôn viên sân vận động San Siro, sự kiện còn được mở rộng thành chuỗi hoạt động lan tỏa khắp thành phố Milan và các vùng đăng cai Olympic, mang tinh thần Thế vận hội đến gần hơn với công chúng.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức ở sân vận động San Siro. (Nguồn: AC Milan)

Điểm mới của kỳ Olympic năm nay nằm ở việc mở rộng không gian lễ khai mạc ra ngoài sân vận động San Siro. Bên cạnh nghi lễ chính và các màn trình diễn trọng tâm tại Milano, các sự kiện vệ tinh và lễ diễu hành các đoàn thể thao sẽ được đồng thời tổ chức tại Predazzo, Livigno và Cortina d’Ampezzo, tạo điều kiện để người dân địa phương, người hâm mộ và du khách cùng tham gia.

Marco Balich - Giám đốc sáng tạo Lễ Khai mạc - chia sẻ rằng “hòa hợp” là khái niệm có từ tiếng Hy Lạp cổ, mang ý nghĩa gắn kết những khác biệt để tạo nên một tổng thể hài hòa. Theo ông, việc Thế vận hội diễn ra ở hai không gian tưởng như đối lập - Milan của đô thị hiện đại và Cortina của núi non - chính là biểu hiện rõ nét của tinh thần ấy: sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, giữa các nền văn hóa, và giữa những con người với cách nghĩ, cách sống khác nhau.

Quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu

Lễ Khai mạc Milano-Cortina 2026 sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng quốc tế. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ từng 5 lần đoạt giải Grammy Mariah Carey, nghệ sĩ đoạt giải Quả Cầu Vàng Laura Pausini, danh ca tenor Andrea Bocelli, diễn viên kiêm nhà sản xuất Pierfrancesco Favino cùng Sabrina Impacciatore - ngôi sao được đề cử giải Emmy của loạt phim The White Lotus.

Các nghệ sĩ hàng đầu sẽ trình diễn ở lễ khai mạc. (Nguồn: NBC)

Một trong những điểm nhấn mang tính biểu tượng của Thế vận hội Mùa đông 2026 là việc lần đầu tiên trong lịch sử Olympic có hai đài lửa được thắp sáng cùng lúc. Một đài lửa được đặt tại Arco della Pace - công trình mang tính biểu tượng của thành phố Milan, đài lửa còn lại đặt tại Quảng trường Dibona, trung tâm của Cortina d’Ampezzo.

Đài lửa được thiết kế lấy cảm hứng từ Mặt Trời, biểu trưng cho sự sống và sự tái sinh, đồng thời gợi nhắc tinh thần khoa học của Leonardo da Vinci, qua đó thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và trí tuệ con người. Công trình được chế tác từ nhôm hàng không, vừa nhẹ vừa bền, với kết cấu có thể đóng - mở linh hoạt, tượng trưng cho dòng chảy của thời gian và sự tuần hoàn giữa ngày và đêm.