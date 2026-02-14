Chưa đến ngày lễ tình nhân, VĐV Thế vận hội mùa đông dùng hết sạch bao cao su

(VTC News) -

Theo báo La Stampa của Ý, số bao cao su phát miễn phí cho các vận động viên dự Thế vận hội mùa đông đã hết chỉ sau ba ngày - một tốc độ nhanh chưa từng thấy. Một vận động viên giấu tên nói với tờ báo: “Chỉ ba ngày là không còn lại cái nào. Họ hứa sẽ bổ sung thêm, nhưng chưa biết khi nào mới có”.

Tờ báo cho rằng ban tổ chức Olympic đã cấp phát bao cao su khá dè dặt. Tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, các vận động viên từng được phát khoảng 300.000 bao cao su, trung bình hai chiếc cho một người mỗi ngày. Trong khi đó, số lượng cấp phát cho kỳ Thế vận hội mùa đông lần này thấp hơn rất nhiều, thậm chí còn chưa tới 10.000 chiếc.

Tuy nhiên trên thực tế, quy mô của hai kỳ đại hội cũng khác biệt đáng kể. Olympic mùa đông 2026 có chưa đến 3.000 vận động viên tham gia tranh tài, trong khi Olympic Paris quy tụ khoảng 10.500 người. Dù vậy, tốc độ sử dụng bao cao su của các vận động viên vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bao cao su miễn phí ở Thế vận hội Mùa đông 2026 hết sạch chỉ sau 3 ngày. (Nguồn: Chosun)

Tuần trước, Thống đốc vùng Lombardy, ông Attilio Fontana, khẳng định việc cấp bao cao su miễn phí không phải là chuyện đáng ngượng ngùng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông viết: “Đúng vậy, chúng tôi phát bao cao su miễn phí cho các vận động viên trong làng Olympic. Nếu ai thấy điều đó lạ thì có lẽ họ chưa biết đây là thông lệ lâu nay của Olympic. Việc này bắt đầu từ Thế vận hội Seoul 1988 nhằm nâng cao nhận thức cho vận động viên và giới trẻ về phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục - một vấn đề không có gì phải xấu hổ”.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Tây Ban Nha Olivia Smart đã có một bài đăng trên Instagram, trong đó cô vui vẻ khoe những chiếc bao cao su in logo vàng của vùng Lombardy. “Tôi tìm thấy rồi nhé. Ở đây cái gì cũng có”, cô nói.

Ngoài ra, làng Olympic còn cung cấp nhiều tiện ích và cơ sở vật chất cho các vận động viên, bao gồm một phòng tập lớn, bàn bi lắc, máy khúc côn cầu trên không, thậm chí có cả đàn piano. Khu vực máy nước uống miễn phí luôn đầy ắp Coca-Cola và nước ép Innocent.