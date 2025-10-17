Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng với dự báo mới từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng dư cung vào năm 2026.

Theo báo cáo mới nhất của IEA, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới, do các nước trong và ngoài OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, mọi tín hiệu mới từ các cuộc đàm phán Mỹ - Trung hay từ chính sách sản lượng của OPEC+ đều có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ đối với xu hướng giá năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm. (Ảnh minh họa).

Theo Ngân hàng Bank of America, nếu tình trạng này kéo dài và OPEC+ không sớm điều chỉnh sản lượng, giá dầu có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng.

Trong phiên giữa tuần, hợp đồng dầu Brent giảm 0,8% xuống 61,9 USD/thùng, gần mức thấp nhất trong 5 tháng. Tính đến tháng 10, giá dầu đã giảm khoảng 9% so với tháng trước và thấp hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy, đà giảm phản ánh lo ngại dư cung và tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại còn gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khi Mỹ đe dọa tăng thuế và Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, khiến nhu cầu năng lượng tại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới suy yếu.

Giới phân tích nhận định giá dầu có thể dao động quanh 58–63 USD/thùng trong ngắn hạn. Nếu OPEC+ cắt giảm sản lượng mạnh hơn hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh việc hạ lãi suất, thị trường năng lượng có thể phục hồi nhẹ vào cuối năm 2025.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.