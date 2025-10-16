(VTC News) -

Uống nước dừa tươi vào buổi sáng có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia, uống nước dừa tươi vào buổi sáng, đặc biệt là khi bụng đói, là một cách sảng khoái lành mạnh để bắt đầu ngày mới.

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước dừa tươi vào buổi sáng:

Nước dừa tăng cường khả năng miễn dịch

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn nghiên cứu của Viện Y tế tại Đại học California, Irvine (Mỹ) cho biết, các đặc tính dinh dưỡng của nước dừa gồm acid lauric, giúp loại bỏ vi khuẩn, ký sinh trùng khỏi cơ thể và có thể giúp chống lại cảm lạnh.

Nước dừa còn chứa vitamin C, mặc dù hàm lượng không quá cao nhưng góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo các phân tích dinh dưỡng, một cốc nước dừa tươi (khoảng 240ml) chứa khoảng 24mg vitamin C. Lượng vitamin C này có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tươi và loại dừa.

Khi uống vào buổi sáng sớm, nó giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Các chất chống oxy hóa trong nước dừa cũng đóng vai trò trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, thúc đẩy phản ứng miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Cải thiện tiêu hóa

Một trong những lợi ích chính của việc uống nước dừa là giúp cải thiện tiêu hóa.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế, nước dừa hiệu quả tương đương với đồ uống thể thao trong việc bù nước

Khi cơ thể đủ nước, quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Nước dừa chứa các enzyme giúp phân hủy thức ăn và thúc đẩy tiêu hóa lành mạnh. Uống nước dừa khi bụng đói có thể kích thích hệ tiêu hóa, ngăn ngừa các vấn đề như khó tiêu, đầy hơi và ợ chua. Đây là cách tự nhiên để giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Uống nước dừa tươi đúng cách rất tốt cho sức khoẻ

Giúp giảm cân

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Times of India cho biết, uống nước dừa, đặc biệt là vào buổi sáng khi bụng đói, có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình hydrat hóa, tăng cường trao đổi chất và ổn định mức điện giải.

Uống nước dừa, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân nhờ các lợi ích như ít calo, tăng cường trao đổi chất, tạo cảm giác no và cân bằng điện giải.

Nó có tác dụng cung cấp nước tự nhiên và có thể kiềm chế cơn thèm ăn không cần thiết bằng cách giúp lâu hơn.

Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong nước dừa giúp cân bằng chất điện giải trong cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Uống nước dừa khi bụng đói giúp tránh ăn quá nhiều, giảm lượng calo tiêu thụ.

Duy trì sự cân bằng chất lỏng

Nước dừa là một nguồn cung cấp chất điện giải tự nhiên giúp bù nước và cân bằng điện giải. Sau một đêm dài, cơ thể có thể bị mất nước khi ngủ và bắt đầu ngày mới bằng nước dừa giúp bù nước, bổ sung lượng nước đã mất.

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải như kali, natri và magie, giúp cơ thể đủ nước và duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp. Duy trì đủ nước vào buổi sáng có thể cải thiện mức năng lượng, tăng cường chức năng não và tốt cho làn da.

Giải độc cơ thể

Theo Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế, nước dừa cung cấp nước tự nhiên và là thức uống giải độc tuyệt vời nhờ hàm lượng chất điện giải cao. Nó có đặc tính lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bằng cách thúc đẩy quá trình đi tiểu lành mạnh. Điều này có thể giúp thận loại bỏ chất thải và hỗ trợ chức năng tổng thể của các cơ quan.

Các chất chống oxy hóa trong nước dừa có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa ở gan, hỗ trợ giải độc. Uống nước dừa vào buổi sáng đảm bảo rằng cơ thể loại bỏ tạp chất, giúp cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm suốt cả ngày.

Tốt cho da

Nước dừa cũng được biết đến với những lợi ích cho da. Các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có trong nước dừa có thể cải thiện độ ẩm của da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Nó giúp phục hồi các tế bào da, chống mụn trứng cá và thúc đẩy tông màu da sáng. Uống nước dừa khi bụng đói giúp da được ngậm nước và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, mang lại vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Những lưu ý khi dùng nước dừa

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời do nước dừa đem lại nhưng không phải ai cũng là đối tượng phù hợp để sử dụng nó. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi dùng nước dừa:

- Không tốt cho người bị huyết áp thấp vì sẽ gây hạ huyết áp quá nhiều;

- Nước dừa rất dễ bị hỏng khi không được bảo quản đúng cách. Nếu uống phải nước dừa bị chua, thiu thì rất dễ gây đau bụng và tiêu chảy;

- Nước dừa có tính mát. Trong khi đó những bệnh nhân bị thấp khớp, trĩ, mệt tim do lạnh,... cơ thể thuộc tính hàn. Do đó nếu uống nước dừa sẽ khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn;

- Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1 - 2 trái dừa;

- Đối với mẹ bầu, từ 3 tháng giữa thai kỳ trở đi là thời điểm thích hợp để uống nước dừa vì lúc này thai nhi đã ổn định, không nên uống ở những tháng đầu.