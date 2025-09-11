5 thời điểm không nên uống nước dừa

(VTC News) -

Ngay sau khi đi nắng về

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Healthline cho biết, ngay khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về, bạn không nên uống nước dừa vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao.

Ngay sau khi luyện tập thể thao

Sau khi bạn vừa luyện tập thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay lập tức. Nếu uống nước dừa vào lúc này sẽ khiến chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai, nhanh nhạy.

Vào buổi tối muộn

Uống nước dừa vào buổi tối muộn, đặc biệt là sát giờ đi ngủ, có thể gây ra một số bất tiện và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Nước dừa có tính lợi tiểu, nghĩa là nó sẽ kích thích thận hoạt động nhiều hơn để đào thải nước ra khỏi cơ thể.

Điều này có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần trong đêm, làm gián đoạn giấc ngủ sâu. Hơn nữa, vào ban đêm, quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra chậm hơn. Việc nạp thêm một lượng nước và đường từ nước dừa có thể gây đầy bụng, khó tiêu, tạo cảm giác nặng nề và khó chịu.

Nước dừa tốt cho sức khoẻ nhưng không phải uống vào thời điểm nào cũng tốt

Trước khi phẫu thuật

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang India TV News cho biết, nếu bạn sắp trải qua một cuộc phẫu thuật, các bác sĩ thường khuyến cáo không nên ăn uống bất cứ thứ gì trong một khoảng thời gian nhất định trước đó, bao gồm cả nước dừa.

Nước dừa có thể ảnh hưởng đến nồng độ đường huyết và cân bằng điện giải trong cơ thể, điều này có thể gây phức tạp cho quá trình gây mê và hồi phục sau phẫu thuật. Luôn tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn uống và kiêng cữ trước khi phẫu thuật.

Người thể trạng yếu hoặc đang bị tiêu chảy

Nếu bạn đang bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, thể trạng yếu cũng không nên uống nước dừa. Nước dừa có tính mát sẽ khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn.

Lời khuyên quan trọng khi uống nước dừa

- Uống với lượng vừa phải: Ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, việc lạm dụng nước dừa cũng không được khuyến khích. Lượng khuyến nghị là khoảng 1-2 trái mỗi ngày, tùy thuộc vào thể trạng và mức độ hoạt động của bạn.

- Chọn dừa tươi, nguyên chất: Luôn ưu tiên nước dừa tươi từ trái dừa nguyên vẹn.

- Thời điểm tốt nhất để uống: Buổi sáng (trước bữa ăn sáng hoặc giữa buổi sáng) và buổi trưa là những thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức nước dừa, bổ sung năng lượng hiệu quả cho các hoạt động trong ngày.

- Lắng nghe cơ thể: Mỗi người có một cơ địa khác nhau. Hãy luôn chú ý đến phản ứng của cơ thể sau khi uống nước dừa. Nếu có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, hãy ngừng uống và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.