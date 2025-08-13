(VTC News) -

Nước dừa hạt chia có tác dụng gì?

Hạt chia chứa axit béo omega-3, chất xơ và protein, hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh lượng đường trong máu và cholesterol.

Nước dừa giàu chất điện giải như kali, canxi, magiê, hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng và kiểm soát cân nặng. Khi chúng được kết hợp với nhau, sẽ tạo thành loại thức uống lành mạnh, cung cấp năng lượng và nhiều lợi ích cho cơ thể.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn thông tin trên trang TOI cho biết, dưới đây là những tác dụng của nước dừa hạt chia:

Thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Nước dừa và hạt chia là sự kết hợp tuyệt vời giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Nước dừa cung cấp chất điện giải tự nhiên, giúp duy trì cân bằng nước và hỗ trợ tiêu hóa. Hạt chia, giàu chất xơ hòa tan, giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Kết hợp với nhau, chúng tạo thành phương thuốc tuyệt vời giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngâm 1-2 muỗng canh hạt chia trong 1 cốc nước dừa tươi khoảng 15-20 phút cho hạt chia nở ra, sau đó có thể thêm chút nước cốt chanh hoặc lá bạc hà để tăng thêm hương vị.

Lưu ý, mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng nên sử dụng hạt chia và nước dừa hợp lý. Đối với người có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Giúp kiểm soát cân nặng

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, hãy thêm hạt chia ngâm với nước dừa vào thói quen buổi sáng. Hàm lượng chất xơ cao trong hạt chia giúp bạn no lâu suốt cả ngày, giảm nguy cơ ăn quá nhiều vào những thời điểm khác trong ngày.

Nước dừa, với hàm lượng calo thấp, là lựa chọn thay thế cho đồ uống có đường. Sự kết hợp này giúp bạn cảm thấy no và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Nước dừa hạt chia là thức uống tốt cho sức khoẻ.

Cung cấp nước cho cơ thể

Nước dừa hạt chia là thức uống cung cấp nước và hỗ trợ hydrat hóa cho cơ thể. Nước dừa chứa các chất điện giải tự nhiên như kali, magiê, natri, giúp cân bằng chất lỏng và hỗ trợ hoạt động cơ bắp.

Hạt chia khi ngâm trong nước sẽ tạo thành gel, giúp cơ thể giữ nước lâu hơn. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả hydrat hóa tốt, đặc biệt sau khi tập luyện hoặc trong thời tiết nóng.

Giúp làn da mịn màng, căng bóng

Một lợi ích tuyệt vời khác của thức uống buổi sáng này là tác dụng có lợi cho sức khỏe làn da. Cả nước dừa và hạt chia đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu.

Chất chống oxy hóa chống lại stress oxy hóa, nguyên nhân dẫn đến lão hóa sớm, gây hại cho da. Nước dừa, cùng với axit béo omega-3 trong hạt chia, giúp da luôn ẩm mượt, rạng rỡ.

Hỗ trợ cholesterol khỏe mạnh

Hạt chia ngâm nước dừa rất tốt cho tim mạch. Axit omega-3 có trong hạt chia giúp giảm viêm và cholesterol. Nước dừa tốt cho tim mạch, giúp kiểm soát huyết áp và duy trì nồng độ kali trong cơ thể. Vì vậy, đây là một lựa chọn tốt cho người mắc bệnh tim mạch.

Cách làm nước dừa hạt chia

Nguyên liệu:

1 ly nước dừa tươi (250-300ml)

1 thìa cà phê hạt chia (khoảng 5g)

Cách dùng:

Ngâm hạt chia vào nước dừa 10-15 phút để hạt nở hoàn toàn.

Có thể thêm vài lát chanh hoặc lá bạc hà nếu thích vị thanh mát.

Dùng lạnh hoặc để ngăn mát trước khi uống.

Không nên uống quá 2 ly/ngày, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc có bệnh thận (do nước dừa giàu kali).