(VTC News) -

Uống nước đậu đen rang với gừng có tác dụng gì?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, sự kết hợp giữa đậu đen và gừng tạo nên loại nước uống vừa ấm nồng, vừa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Trong Đông y, đậu đen vị ngọt, tính mát, giúp bổ thận, bổ huyết, hỗ trợ các bệnh về khớp, da, thận yếu. Gừng, còn gọi là sinh khương, tính ấm, vị cay, tác dụng tán hàn, long đờm, kích thích tiêu hóa. Khi đun cùng nhau, hai nguyên liệu này bổ trợ hoàn hảo: một bên thanh lọc, một bên làm ấm cơ thể.

Uống loại nước này thường xuyên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, tăng trao đổi chất. Đậu đen giàu chất xơ giúp no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Gừng chứa hoạt chất zingerone và shogaol có khả năng thúc đẩy đốt mỡ.

Một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng người thường xuyên dùng thực phẩm chứa gừng giảm cân tốt hơn và kiểm soát đường huyết ổn định hơn.

Nước đậu đen rang gừng là thức uống lành mạnh nhất là với phụ nữ

Không chỉ vậy, nước đậu đen gừng còn tốt cho xương khớp nhờ chứa sắt, canxi, mangan, đồng, kẽm, các khoáng chất giúp duy trì mật độ xương, giảm đau mỏi, đặc biệt hữu ích với người ít vận động hay có bệnh lý nền như tiểu đường.

Với hệ miễn dịch, gừng giúp làm ấm cơ thể, tiết mồ hôi, đẩy lùi cảm mạo phong hàn. Tuy nhiên, người đang bị cảm do phong nhiệt không nên uống vì có thể khiến tình trạng nặng thêm.

Ở góc nhìn Đông y, thận được xem là gốc của tinh và huyết. Khi thận khỏe, khí huyết lưu thông, cơ thể sẽ bớt mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối.

Nước đậu đen gừng được xem như “liều thuốc bổ thận” tự nhiên, giúp phục hồi thể lực và cải thiện chức năng tiêu hóa, giải độc ruột, hạ ứ huyết. Đặc biệt, người tiểu đường có thể nhận tới 15g chất xơ, tương đương 60% nhu cầu mỗi ngày chỉ trong một cốc nước.

Không dừng lại ở đó, shogaol (một hợp chất hóa học) trong gừng còn giúp làm dịu cảm giác buồn nôn, hỗ trợ người bị say tàu xe, say nắng.

Lưu ý khi uống nước đậu đen rang gừng

Chuyên gia khuyến cáo, không nên thay nước lọc hoàn toàn bằng nước đậu đen gừng. Gừng tính nóng, dùng nhiều dễ gây khô miệng, khát nước, nhiệt trong người. Liều lượng phù hợp là 1-2 cốc mỗi ngày, không thêm đường hay mật ong để duy trì tác dụng giảm cân và kiểm soát đường huyết.

Chỉ cần một tuần kiên trì, cơ thể có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Như mọi phương pháp tự nhiên, điều độ và phù hợp thể trạng vẫn là chìa khóa để phát huy hiệu quả tối đa.