Điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi ngày hai cốc nước đậu đen gừng?

(VTC News) -

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, sự kết hợp giữa đậu đen và gừng tạo nên thức uống bổ dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Đậu đen trong Đông y có vị ngọt, tính mát, giúp bổ thận, bổ huyết. Trong khi đó, gừng tính ấm, vị cay, giúp tán hàn, long đờm và kích thích tiêu hóa. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả kép: đậu đen giúp thanh lọc, còn gừng làm ấm cơ thể.

Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Uống nước đậu đen gừng thường xuyên có thể cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng và tăng cường trao đổi chất. Đậu đen giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Gừng chứa hoạt chất zingerone và shogaol có khả năng thúc đẩy quá trình đốt mỡ. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy, những người thường xuyên dùng thực phẩm chứa gừng giảm cân tốt hơn và kiểm soát đường huyết ổn định hơn.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Nước đậu đen gừng còn tốt cho xương khớp nhờ chứa nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, mangan, đồng và kẽm. Những khoáng chất này giúp duy trì mật độ xương, giảm đau nhức, đặc biệt hữu ích cho những người ít vận động hoặc mắc các bệnh lý nền như tiểu đường.

Nước đậu đen rang gừng, thức uống ấm nồng quen thuộc, không chỉ bồi bổ thận mà còn giúp xương khớp chắc khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Lợi ích cho thận và hệ miễn dịch

Trong Đông y, thận là "gốc" của tinh và huyết. Khi thận khỏe, khí huyết lưu thông tốt, giúp giảm mệt mỏi, đau lưng và mỏi gối. Nước đậu đen gừng được xem là "liều thuốc bổ thận" tự nhiên, giúp phục hồi thể lực và cải thiện chức năng tiêu hóa, giải độc.

Đối với hệ miễn dịch, gừng giúp làm ấm cơ thể, tiết mồ hôi, đẩy lùi cảm lạnh do phong hàn. Tuy nhiên, những người bị cảm do phong nhiệt không nên uống vì có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Đặc biệt, hợp chất shogaol trong gừng còn có tác dụng làm dịu cảm giác buồn nôn, hỗ trợ người bị say tàu xe hoặc say nắng.

Lưu ý khi sử dụng

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống 1-2 cốc mỗi ngày và không nên thay thế hoàn toàn nước lọc bằng loại nước này. Gừng có tính nóng, dùng nhiều có thể gây khô miệng, khát nước. Cần tránh thêm đường hoặc mật ong để duy trì tác dụng giảm cân và kiểm soát đường huyết.

Theo các chuyên gia, chỉ cần kiên trì uống đều đặn mỗi ngày, bạn có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực sau một tuần. Điều độ và phù hợp với thể trạng là chìa khóa để phát huy tối đa hiệu quả.