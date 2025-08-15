(VTC News) -

Theo y học cổ truyền, đậu đen vị ngọt, tính bình hoặc hơi hàn (lạnh). Tuy nhiên, khi được rang lên, tính hàn của đậu đen sẽ giảm bớt, trở nên ôn ấm hơn. Nước đậu đen quy vào các kinh Tỳ, Thận và Can, tác dụng chính là bổ thận, tỳ và dưỡng can.

Việc rang đậu đen trước khi nấu nước uống không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon mà còn giúp phát huy tối đa công dụng.

Uống nước đậu đen rang có tác dụng gì?

Bổ thận, tráng dương

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Duy Thành cho biết, thận trong Đông y được coi là gốc của tiên thiên, chủ về tàng tinh, sinh tủy, quyết định sự phát triển và lão hóa của cơ thể.

Nước đậu đen rang màu đen, theo học thuyết Ngũ hành, màu đen ứng với hành Thủy, có quan hệ mật thiết với tạng Thận.

Do đó, uống nước đậu đen rang có tác dụng bổ thận âm, hỗ trợ làm đen râu tóc, mạnh gân cốt, giảm đau lưng mỏi gối và các chứng ù tai, chóng mặt do thận hư.

Thanh nhiệt, giải độc

Mặc dù đã được rang để giảm bớt tính hàn, nước đậu đen vẫn có khả năng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Nó giúp làm mát từ bên trong, giảm mụn nhọt, rôm sảy do nhiệt độc gây ra.

Nước đậu đen rang rất tốt cho sức khoẻ

Giúp xương khoẻ mạnh

Báo Lao động dẫn nguồn trang Medical News Today cho biết, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp.

Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen. Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Giúp hạ huyết áp

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Làm đẹp da

Đậu đen có 10 loại axit amin thiết yếu trong đậu đen đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.

Lưu ý khi dùng nước đậu đen rang

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Duy Thành cho biết, nước đậu đen tuy tốt cho sức khoẻ nhưng khi sử dụng cần lưu ý những điều sau:

- Những người có thể trạng hàn, dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy nên dùng với lượng vừa phải.

- Không nên uống nước đậu đen rang thay thế hoàn toàn cho nước lọc hàng ngày.

- Trẻ nhỏ và người có bệnh lý về tiêu hóa nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

- Không dùng cho những trường hợp dị ứng với đậu đen.