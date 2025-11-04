Uống nước chè xanh pha chanh có tác dụng gì?

(VTC News) -

Nước chè xanh với nước chanh là đồ uống nhẹ nhàng mà bạn có thể thưởng thức bất cứ lúc nào trong ngày. Nó cũng rất bổ dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Có thể tăng cường sức khỏe tim mạch

Báo Dân trí Healthline, cho biết cả chè xanh và chanh đều liên quan đến một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, một đánh giá đã báo cáo rằng flavonoid trong cam quýt, bao gồm cả những chất có trong chanh, có thể ngăn chặn tình trạng viêm, cải thiện chức năng của mạch máu, hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người tiêu thụ chanh hàng ngày đã giảm mức huyết áp, đặc biệt là khi họ đi bộ thường xuyên.

Nước chè xanh kết hợp với chanh rất tốt cho sức khoẻ

Tương tự, một phân tích của 9 nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống nước chè xanh có nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim, đột quỵ thấp hơn những người không uống trà xanh.

Hơn nữa, một đánh giá gần đây của 24 nghiên cứu cũng cho thấy uống trà xanh có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương cao, cả hai đều là yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim.

Ức chế hấp thu chất béo

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo bác sĩ người Nhật Kudo Takafumi, tính axit của chanh có tác dụng kích thích cảm giác no, kích hoạt dây thần kinh giao cảm làm giảm cảm giác đói, tránh ăn quá nhiều một cách tự nhiên. Có thể nói đây là thực phẩm tốt cho việc giảm cân.

Ngoài ra, theo khảo sát tại Hiroshima, vùng sản xuất chanh lớn nhất Nhật Bản, người dân địa phương càng tiêu thụ nhiều chanh thì nồng độ adiponectin (hormon được tế bào mỡ sản xuất) trong cơ thể càng cao, loại adiponectin này có tác dụng đốt cháy chất béo.

Chống oxy hoá

Bác sĩ Kudo Takafumi đề cập rằng, catechin - loại chất chống oxy hóa có trong nước chè xanh có thể giúp giảm cholesterol, ức chế lượng đường trong máu và giúp giảm cân.

Do đó, chè xanh và chanh kết hợp khiến nó trở thành thức uống giảm cân hiệu quả. Đại học Purdue ở Hoa Kỳ chỉ ra rằng, nước chanh có thể tối đa hóa tỉ lệ hấp thụ catechin, nâng cao hiệu quả tiêu thụ chất béo và tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ trong việc chống lão hóa, ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Chúng ta nên uống trước bữa ăn 20 - 30 phút để kích thích trung tâm cảm giác no trước khi ăn một bữa lớn và ngăn việc ăn quá nhiều gây gánh nặng cho cơ thể.

Tuy nhiên, chúng ta không nên uống khi bụng quá đói, người gặp các vấn đề về dạ dày, thiếu máu, bệnh tim hoặc huyết áp cao... cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng thức uống này.