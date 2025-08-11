6 nhóm người không nên uống nước chè xanh

(VTC News) -

Người bị loét dạ dày

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Guru On Time cho biết, cafein trong nước chè xanh có thể thúc đẩy dạ dày tiết ra axit - ảnh hưởng đến việc chữa lành bề mặt vết loét, làm bệnh tình trầm trọng hơn. Hơn nữa, người bị lạnh bụng không nên uống quá nhiều, quá nhiều sẽ gây tức bụng.

Người bị suy nhược thần kinh hoặc mất ngủ

Nước chè xanh chứa caffein tác dụng kích thích thần kinh. Vì vậy, uống trà có thể làm cho não trở nên hưng phấn quá mức khiến mất ngủ, đặc biệt nếu uống trước khi ngủ.

Chè xanh là thức uống được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được

Những người bị thiếu sắt, thiếu máu

Bài viết của DS Hoài Thu trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, nước chè xanh có thể cản trở khả năng hấp thụ sắt non-heme của cơ thể, loại sắt trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật, trứng và sữa. Đối với những người bị thiếu sắt hoặc được chẩn đoán thiếu máu, tác động này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Để giảm thiểu tác động này, tốt nhất nên uống nước chè xanh giữa các bữa ăn thay vì trong bữa ăn. Ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C như chanh hoặc trái cây họ cam quýt trong cùng một bữa ăn cũng có thể giúp tăng cường hấp thụ sắt.

Trẻ em nên tránh uống nước chè xanh

Nước chè xanh không phù hợp cho trẻ em. Hàm lượng caffeine có thể kích thích quá mức hệ thần kinh của trẻ, trong khi tannin có thể ngăn cản sự hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein và chất béo, vốn rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Do đó, tốt nhất nên tránh cho trẻ em uống nước chè xanh.

Người bị táo bón

Nước chè xanh chứa catechin polyphenol có tác dụng làm se niêm mạc đường tiêu hóa, khiến phân bị khô, gây táo bón hoặc nặng hơn.

Những người nhạy cảm với caffeine

Đối với người nhạy cảm với caffeine, ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra các triệu chứng như bồn chồn, tim đập nhanh, cáu kỉnh hoặc run rẩy. Lượng caffeine cao cũng có thể làm giảm hấp thụ canxi, làm xương yếu dần theo thời gian.

Những người nhạy cảm với caffeine nên hạn chế uống trà xanh ở mức một tách mỗi ngày hoặc cân nhắc chuyển sang trà xanh không chứa caffeine hoặc trà thảo dược.