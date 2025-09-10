5 thời điểm không nên uống nước chè xanh

(VTC News) -

Nước chè xanh từ lâu được biết đến như thức uống bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, uống nước chè xanh vào những thời điểm không phù hợp có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

Không uống nước chè xanh trong bữa ăn

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà, Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, cho biết nước chè xanh chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như catechin, flavonoid và các axit hữu cơ, vốn được biết đến với tác dụng chống oxy hóa.

Tuy nhiên, nếu uống nước chè xanh ngay trong bữa ăn, các chất này có thể liên kết với protein và khoáng chất như sắt không heme trong thực phẩm, tạo thành phức hợp gây kết tủa làm đầy bụng khó tiêu và giảm hiệu quả hấp thụ dưỡng chất.

Nước chè xanh rất tốt cho sức khoẻ nhưng có một số thời điểm không nên uống.

Đáng lưu ý, hoạt chất Epigallocatechin gallate (EGCG) trong trà có khả năng liên kết với sắt không heme trong thực phẩm. Khi sự hấp thu sắt bị cản trở trong thời gian dài, cơ thể bạn sẽ mệt mỏi, giảm sức đề kháng và có nguy cơ thiếu máu.

Khi bụng đói

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Health Shot cho biết, uống nước chè xanh khi bụng đói là sai lầm mà nhiều người hay mắc phải. Polyphenol trong nước chè xanh sẽ có tác dụng kích thích sản xuất axit trong dạ dày, gây ra cảm giác cồn cào và khó chịu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Mặc dù axit dạ dày rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa hợp lý nhưng dư thừa axit, đặc biệt là khi bụng đói, cũng có thể làm nặng thêm các vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày hoặc viêm dạ dày.

Trong hoặc sau khi uống thuốc

Nếu đang có thói quen uống thuốc với một tách nước chè xanh thì bạn cần phải thay đổi lại ngay lập tức. Một số chất trong trà xanh có thể tương tác với thuốc, làm giảm hiệu quả hoặc tăng nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, bạn chỉ nên uống thuốc với nước lọc và không nên uống nước chè xanh ngay sau đó.

Trước khi đi ngủ

Nếu gặp vấn đề liên quan đến giấc ngủ, bạn nên tránh uống nước chè xanh quá gần giờ đi ngủ. Mặc dù loại thức uống này được biết đến với đặc tính làm dịu nhưng lại chứa caffeine có thể làm gián đoạn quá trình giải phóng melatonin, khiến bạn không thể có giấc ngủ ngon.

Trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú

Caffeine trong nước chè xanh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi vì vậy bạn nên tránh xa loại thức uống này khi đang mang thai. Đặc biệt, đối với các bà mẹ đang cho con bú, việc tiêu thụ một lượng lớn caffeine thông qua đồ uống như nước chè xanh cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh.

Caffeine có thể thông qua sữa mẹ đi vào cơ thể trẻ, dẫn đến cảm giác khó chịu, rối loạn giấc ngủ ở trẻ. Để tăng cường sức khỏe và thể chất tối ưu cho trẻ, các bà mẹ đang cho con bú được khuyến khích hạn chế việc tiêu thụ đồ uống có chứa Caffeine như nước chè xanh.