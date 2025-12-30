Ung thư gan có chữa khỏi?

(VTC News) -

Theo TS.BS Trần Hải Bình, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ung thư gan hiện là loại ung thư phổ biến thứ hai tại Việt Nam. Thống kê của Globocan năm 2022 ghi nhận hơn 24.500 ca mắc mới mỗi năm. Đáng lo ngại, đây cũng là ung thư có số ca tử vong cao nhất, với hơn 23.300 người tử vong hàng năm, chiếm 19,4% tổng số ca tử vong do ung thư.

Ung thư gan được chia thành hai nhóm chính. Trong đó, ung thư gan nguyên phát là bệnh khởi phát trực tiếp từ tế bào gan, chiếm đa số các trường hợp. Ung thư gan thứ phát xảy ra khi tế bào ung thư từ các cơ quan khác như đại tràng, phổi, vú… di căn đến gan. Việc phân biệt hai loại này có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Điều trị ung thư gan hiện nay là điều trị đa mô thức, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều phương pháp. Bác sĩ sẽ căn cứ vào giai đoạn bệnh, mức độ lan rộng của khối u, tình trạng xơ gan cũng như thể trạng người bệnh để xây dựng phác đồ phù hợp. Các phương pháp thường được áp dụng gồm phẫu thuật cắt gan, ghép gan, phá hủy khối u tại chỗ như đốt sóng cao tần, tiêm cồn, nút mạch hóa chất động mạch gan, xạ trị, hóa trị, điều trị nhắm trúng đích và miễn dịch.

Những năm gần đây, y học đã đạt nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư gan, giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, đây vẫn là bệnh lý phức tạp, tiên lượng dè dặt. Thời gian sống thêm sau điều trị phụ thuộc nhiều yếu tố như giai đoạn phát hiện, mức độ đáp ứng với điều trị, thể trạng và thời điểm can thiệp.

Theo TS.BS Trần Hải Bình, mỗi người bệnh tiên lượng khác nhau. Nếu chưa xác định rõ giai đoạn bệnh và tình trạng sức khỏe tổng thể, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu để được thăm khám, làm xét nghiệm đầy đủ, từ đó xây dựng phác đồ điều trị tối ưu nhằm kéo dài thời gian sống.

Một trong những thách thức lớn của ung thư gan là bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Người bệnh có thể chỉ mệt mỏi, chán ăn thoáng qua hoặc hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường, khiến bệnh dễ bị bỏ sót cho đến khi đã tiến triển. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên khám sức khỏe tổng quát ít nhất mỗi năm một lần. Riêng những người thuộc nhóm nguy cơ cao như xơ gan, viêm gan mạn tính do rượu, viêm gan virus B hoặc C cần siêu âm gan và làm xét nghiệm định kỳ 6 tháng một lần để sàng lọc ung thư gan.

Để phòng ngừa ung thư gan, bác sĩ khuyên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý, kiểm soát cân nặng, hạn chế hoặc tốt nhất là không sử dụng bia rượu, không hút thuốc lá. Việc điều trị sớm và kiểm soát tốt các bệnh lý gan mạn tính, tiêm vaccine phòng viêm gan virus B, tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.