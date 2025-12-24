'Bỏ đói' khối u tụy 3 tuần, người đàn ông sụt 14 kg vẫn mắc ung thư

(VTC News) -

Người đàn ông 64 tuổi được phát hiện có khối u tụy xâm lấn mạch máu khi khám tại nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, khối u nằm ở vị trí sâu, áp sát nhiều cấu trúc nguy hiểm khiến các bác sĩ chưa thể thực hiện sinh thiết để xác định mô bệnh học - yếu tố then chốt quyết định hướng điều trị ung thư.

Không được chẩn đoán xác định, bệnh nhân rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông đi cầu cúng khắp nơi, đồng thời tự áp dụng phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học là tuyệt thực nhằm “bỏ đói” khối u. Sau ba tuần không ăn, cân nặng giảm 14 kg, thể trạng suy kiệt rõ rệt, trong khi khối u không thay đổi.

Khi vào viện, các bác sĩ đánh giá lại toàn bộ tổn thương và các đường tiếp cận khả thi. Những hướng sinh thiết thông thường đều bị loại bỏ do nguy cơ tổn thương mạch máu và tạng quan trọng. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tiếp cận từ phía sau, đưa kim xuyên qua khoảng hẹp giữa cột sống và thận – con đường kỹ thuật khó, rủi ro cao và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Trong bối cảnh không còn phương án chuẩn mực nào khác nếu thiếu chẩn đoán mô bệnh học, ê-kíp quyết định thực hiện thủ thuật. Dưới hướng dẫn của hệ thống CT đa dãy độ phân giải cao, mũi kim sinh thiết được định vị chính xác, đi qua “khe cửa hẹp” an toàn duy nhất để tiếp cận khối u và lấy mẫu bệnh phẩm thành công.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến tụy xâm nhập thần kinh. Dù bệnh đã ở giai đoạn muộn, việc có chẩn đoán mô bệnh học giúp mở ra cơ hội điều trị tiếp theo, thay vì buông xuôi trong bế tắc.

Bác sĩ dùng thiết bị y tế hiện đại để tiếp cận khối u và lấy mẫu bệnh phẩm thành công. (Ảnh: Thuỳ Dương)

Việt Nam chưa có thống kê số bệnh nhân bỏ điều trị, tự chữa ung thư. Tuy nhiên, trong các ca tử vong do ung thư mỗi năm, không ít trường hợp "tự rút ngắn cuộc sống" do đánh cược sinh mạng vào thầy lang, bài thuốc trên mạng.

Theo chuyên gia y tế, hiện chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học cho thấy nhịn ăn hiệu quả về điều trị ung thư, dù có ăn hay không thì tế bào ác tính vẫn luôn phát triển. Ngược lại, khi nhịn ăn, cơ thể suy kiệt, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, tế bào ung thư càng phát triển mạnh mẽ hơn.

“Người bệnh ung thư không nên áp dụng những phương pháp thiếu cơ sở khoa học như tuyệt thực. Việc tuân thủ phác đồ điều trị, kết hợp dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện mới là yếu tố giúp duy trì thể trạng và tăng cơ hội sống còn”, ThS.BSNT Trần Văn Giang, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Quốc tế Phương Đông nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân và gia đình nên tỉnh táo, thông thái, cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để hiểu rõ về bệnh, điều trị, tiên lượng cũng như dùng các phương thức và thuốc chính thống tại bệnh viện.