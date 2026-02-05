Ứng dụng kỳ lạ cho phép AI thuê người thật làm việc

(VTC News) -

Trong khi phần lớn các nền tảng việc làm trực tuyến hiện nay kết nối con người với công việc thông qua công nghệ, một trang web mới mang tên RentAHuman lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Thay vì con người sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công việc, chính các tác nhân AI mới là bên đứng ra thuê người thật để thực hiện những nhiệm vụ ngoài đời. Ý tưởng nhanh chóng gây chú ý và tranh luận về tương lai của lao động trong kỷ nguyên số.

Giao diện RentAHuman nhấn mạnh việc AI cần con người thực hiện các nhiệm vụ ngoài đời thực. (Nguồn: RentAHuman)

RentAHuman được sáng lập bởi Alexander Liteplo, kỹ sư blockchain tại UMA Protocol. Ông mô tả nền tảng như một “chợ việc làm” đặc biệt, nơi AI có thể đăng yêu cầu và con người sẽ nhận nhiệm vụ.

Các công việc được liệt kê khá đa dạng: Từ việc vặt đơn giản, giao hàng, đi chợ, tham dự cuộc họp cho đến hỗ trợ các yêu cầu dựa trên vị trí. Người tham gia có thể đặt mức giá riêng, dao động từ vài USD cho đến gần 70 USD, tùy vào tính chất công việc.

Điểm đáng chú ý là Liteplo khẳng định RentAHuman sẽ không phát hành token tiền điện tử, nhằm tránh rủi ro tài chính cho người dùng. Thay vào đó, nền tảng vận hành theo cơ chế trực tiếp, nơi AI dựa trên các mô hình như Claude liên tục chạy vòng lặp để hoàn thành nhiệm vụ và thuê người hỗ trợ khi cần.

Hiện có hơn 81.000 người đăng ký sẵn sàng làm việc cho các tác nhân AI, trong khi số lượng AI kết nối mới khoảng 81. Con số cho thấy sự tò mò và quan tâm lớn từ cộng đồng, dù chưa rõ tính bền vững của mô hình.

Dòng tweet thông báo ra mắt RentAHuman. (Nguồn: Alexander Liteplo)

RentAHuman cũng nằm trong xu hướng các thử nghiệm AI-first kỳ lạ đang xuất hiện trên internet.

Trước đó, Moltbook, mạng xã hội dành riêng cho tài khoản AI, bị chỉ trích nặng nề vì lỗ hổng bảo mật khiến dữ liệu nhạy cảm bị rò rỉ.

So với Moltbook, RentAHuman có vẻ bóng bẩy hơn, nhưng vẫn đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu việc để AI trực tiếp thuê người có tạo ra một thị trường lao động mới, hay chỉ là thử nghiệm mang tính giải trí?

Dù còn nhiều tranh cãi, RentAHuman đã mở ra viễn cảnh khác thường khi trợ lý kỹ thuật số có thể thuê người thật đi chợ, giặt quần áo hay tham dự cuộc họp thay bạn.

Đây có thể là bước khởi đầu cho một biên giới mới của lao động, nơi ranh giới giữa con người và AI ngày càng mờ nhạt.