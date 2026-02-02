Gen Z lo khó cạnh tranh với AI

(VTC News) -

Theo khảo sát của tổ chức xã hội - thanh niên YMCA, hơn 60% người trẻ thuộc thế hệ gen Z tại Hong Kong (Trung Quốc) lo ngại không thể cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh trong môi trường làm việc.

Người trẻ Hong Kong lo ngại không thể cạnh tranh với AI. (Ảnh: SCMP)

Khảo sát thực hiện với 1.178 người trong độ tuổi 15 - 30 (thường được gọi là gen Z) trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9/2025 nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh và những thách thức tương lai của người trẻ tại thành phố.

Kết quả cũng cho thấy khoảng 30% người tham gia không biết cách sử dụng các công cụ AI, trong khi chỉ 11,5% cho biết họ “rất quen thuộc” với công nghệ này.

Về tác động của AI, gần 20% người tham gia “hoàn toàn đồng ý” công nghệ này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của họ, trong khi 42,5% “đồng ý”. Chỉ 3,2% “không đồng ý” và 1,7% “hoàn toàn không đồng ý”.

Khảo sát cũng cho thấy khoảng 43% người được hỏi cho biết sẽ cân nhắc sự ảnh hưởng của AI khi lựa chọn ngành học hoặc định hướng nghề nghiệp.

Khoảng 68% lo ngại công nghệ tiên tiến này có thể thay thế những kỹ năng họ học được ở trường hoặc trong công việc.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh cách người tham gia tự đánh giá năng lực bản thân.

Trên thang điểm 1 - 5, người tham giá đánh giá “kiến thức công nghệ” của họ ở mức trung bình 3,03, thấp nhất trong năm kỹ năng chính.

Mức đánh giá thấp thứ hai là 3,11 thuộc về “kỹ năng chuyên môn”.

Trong khi đó, “tư duy phản biện” đạt 3,48 điểm, “kỹ năng giao tiếp” đạt 3,45 điểm. “Đạo đức cá nhân” đạt 3,66 điểm - cao nhất trong các nhóm kỹ năng.

Ông Steve Chung Chun-yan, trợ lý phụ trách chương trình của YMCA Trung Quốc, nhận định kết quả khảo sát cho thấy cần tăng cường giáo dục AI trong trường học. Ông đề xuất áp dụng cách tiếp cận “cộng sinh người - máy” trong giáo dục trung học và đại học.

“Chúng ta cần xây dựng khung năng lực AI cho học sinh. AI cần được gắn chặt hơn với chương trình học”, ông Steve nói. “Thay vì coi AI là kỹ năng công nghệ riêng biệt, chúng ta nên tích hợp ứng dụng AI vào chương trình giảng dạy và sử dụng AI nhiều hơn để giúp người trẻ chuẩn bị kỹ năng cần thiết khi bước vào thị trường lao động”.

Nhóm nghiên cứu cũng kêu gọi tăng cường tuyên truyền về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và đạo đức.

Gen Z thường được dùng để chỉ những người sinh từ khoảng năm 1997 đến đầu những năm 2010. Về mặt xã hội học, đây cũng được xem là thế hệ “công dân số” đầu tiên, những người lớn lên cùng internet.