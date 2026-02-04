Ukraine và Nga chính thức bước vào vòng đàm phán hòa bình thứ hai

(VTC News) -

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ kéo dài hai ngày từ 4 - 5/2, diễn ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn năng lượng do Mỹ hậu thuẫn hồi tuần trước để tích trữ vũ khí và thực hiện cuộc tấn công Ukraine với số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục hôm 3/2.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Rustem Umerov cho biết trên ứng dụng Telegram: "Vòng đàm phán tiếp theo đã bắt đầu tại Abu Dhabi. Quá trình đàm phán diễn ra theo hình thức ba bên gồm Ukraine, Mỹ và Nga".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ABC News)

Ông Umerov thông tin thêm các bên cũng sẽ họp riêng để thảo luận về hướng đàm phán cụ thể, sau đó sẽ có cuộc họp chung để thống nhất lập trường.

Trong năm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc ép Kiev và Moskva tìm kiếm thỏa hiệp để chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài 4 năm, bắt nguồn từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hồi năm 2022. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn gặp phải nhiều bất đồng về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong đó, Moskva yêu cầu Kiev phải từ bỏ vùng đất mà họ vẫn đang kiểm soát và số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu.

Moskva còn muốn Kiev rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donetsk phía đông, bao gồm cả vành đai các thành phố được phòng thủ kiên cố, nơi được xem là một trong những tuyến phòng thủ mạnh nhất của Ukraine, như điều kiện tiên quyết mọi thỏa thuận.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng cuộc xung đột nên được đóng băng dọc theo chiến tuyến hiện tại và bác bỏ yêu cầu rút quân đơn phương.

Nhiều nhà phân tích quân sự cho biết lực lượng Nga giành được khoảng 1,5% lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2024. Nhiều cuộc thăm dò cũng cho thấy đa số người Ukraine phản đối thỏa thuận trao đất cho Moskva bày tỏ sự hoài nghi về sự đột phá trong vòng đàm phán mới.

Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại UAE vào tháng trước, đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp công khai đầu tiên giữa Moskva và Kiev.