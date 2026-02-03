Báo Anh: Ukraine đồng ý lệnh ngừng bắn, sẵn sàng đáp trả nếu Nga vi phạm

(VTC News) -

Nguồn tin của Financial Times từ các cuộc thảo luận cho biết kế hoạch thực hiện lệnh ngừng bắn được thảo luận nhiều lần trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026 giữa quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ. Thoả thuận này cũng bao gồm phản ứng nhiều cấp độ đối với hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Nga.

Ukraine nhất trí với đối tác phương Tây rằng mọi hành vi vi phạm của Nga đối với thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn đến phản ứng quân sự phối hợp từ châu Âu và Mỹ. Phản ứng này có thể xảy ra trong vòng 24 giờ, bắt đầu bằng cảnh báo ngoại giao và nếu cần thiết, quân đội Ukraine sẽ có hành động để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nếu tình trạng thù địch vẫn tiếp diễn sau đó, đề xuất sẽ chuyển sang giai đoạn can thiệp của "Liên minh tự nguyện", bao gồm nhiều thành viên EU, Anh, Na Uy, Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Báo cáo cho biết thêm trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công mở rộng, phản ứng phối hợp từ lực lượng được phương Tây hậu thuẫn, bao gồm cả quân đội Mỹ sẽ kích hoạt trong vòng 72 giờ.

Hiện tại, Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức tính chính xác trong báo cáo do Financial Times công bố. Đoàn đàm phán của Ukraine, Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Abu Dhabi từ ngày 4 - 5/2 để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn iện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine là quá trình phức tạp và đa chiều. Tại các cuộc tiếp xúc trước đó, các bên đã đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng đạt được giải pháp ngoại giao lâu dài và bền vững, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa thể thống nhất.

Nga tiếp tục khẳng định duy trì lập trường cởi mở, sẵn sàng đối thoại, đồng thời cho biết các cuộc gặp cấp cao liên quan tới vấn đề này chỉ có thể được tổ chức tại Moskva.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ​​sẽ có tin tốt liên quan đến cuộc đàm phán về giải quyết cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

"Chúng ta đang có rất nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt về vấn đề Ukraine và Nga. Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này. Các bạn biết đấy, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ có một vài tin tốt", ông Trump nói.

Ông Trump cũng không quên chỉ trích Liên hợp quốc vì mức độ can thiệp vào tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang rất thấp và nhấn mạnh NATO trả tiền cho Mỹ để mua tên lửa gửi đến Ukraine, điều này cho phép Washington kiếm tiền.