Ông Trump: Sẽ có tin tốt về đàm phán hoà bình ở Ukraine

(VTC News) -

Trong buổi lễ tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng ta đang có rất nhiều việc phải làm. Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt về vấn đề Ukraine và Nga. Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này. Các bạn biết đấy, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ có một vài tin tốt".

Ông Trump cũng không quên chỉ trích Liên hợp quốc vì mức độ can thiệp vào tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang rất thấp và nhấn mạnh NATO trả tiền cho Mỹ để mua tên lửa gửi đến Ukraine, điều này cho phép Washington kiếm tiền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trước đó, điện Kremlin xác nhận sẽ tiến hành vòng đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong tuần này. "Chúng tôi xác nhận rằng vòng đàm phán thứ hai sẽ diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 4 - 5/2", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin.

Ông Peskov giải thích kế hoạch đàm phán ban đầu là vào ngày 1/2, nhưng sau đó "phải điều chỉnh để phù hợp với lịch trình của ba bên". Theo ông, quá trình giải quyết xung đột Ukraine là quá trình phức tạp, trong đó các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề nhưng vẫn còn những điểm bất đồng nhưng Moskva vẫn sẵn sàng đàm phàn và tiếp tục quá trình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận vòng đàm phán mới sẽ diễn ra theo lịch trình trên.

Truyền thông nước ngoài đưa tin sáng kiến hoà bình ​​của Mỹ bao gồm việc chuyển giao toàn bộ Donbass cho Nga kiểm soát, công nhận vùng này và Crimea là thuộc Nga, đóng băng hầu hết đường ranh giới tiếp xúc ở các khu vực Zaporizhzhia và Kherson, cắt giảm một nửa quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine và cấm triển khai quân đội nước ngoài, vũ khí tầm xa tại Ukraine.

Cuộc gặp ba bên tại UAE diễn ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và phái đoàn do đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Witkoff dẫn đầu.

Trước đó, điện Kremlin lưu ý phía Mỹ thừa nhận nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ theo công thức được nhất trí tại Anchorage sẽ không có hy vọng về một giải pháp hoà bình lâu dài. Lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi Donbas - đây là điều kiện quan trọng đối với Moskva.