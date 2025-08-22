Ukraine sẵn sàng chấp nhận 'đóng băng' tiền tuyến

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 21/8, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak bình luận về những nhượng bộ tiềm năng mà Kiev có thể đưa ra cho thỏa thuận hòa bình.

Ông Podoliak nhấn mạnh: “Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: Chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc chiến này là đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến”.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak. (Ảnh: RBC UKRAINE)

Tuy nhiên, ông Podoliak cho rằng một số vùng lãnh thổ có thể sẽ vẫn “thuộc Nga trên thực tế”. "Về mặt pháp lý, không ai công nhận những vùng lãnh thổ đó là của Nga" và cần phải nỗ lực rất nhiều thông qua "công cụ kinh tế, ngoại giao và nhiều công cụ khác" để giành lại chúng.

Trong kịch bản, Kiev cũng cần được gia nhập vào một liên minh. Ông Podoliak nói thêm: "Không phải NATO, nhưng dù sao cũng là một liên minh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO. Theo Podoliak, việc triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine từ "nhiều quốc gia" đang được thảo luận với khoảng mười quốc gia, đặc biệt là Pháp.

Moskva nhiều lần nhấn mạnh họ sẽ không chấp nhận sáng kiến ​​do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm đưa lực lượng từ các nước NATO tới Ukraine, đồng thời cảnh báo động thái như vậy có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây.

Nga khẳng định những giải pháp lâu dài dành cho cuộc xung đột ở Ukraine đều phải giải quyết nguyên nhân cốt lõi, đáp ứng mối quan ngại an ninh của Moskva và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay. Điều này bao gồm quy chế quy chế đối với bán đảo Crimea và 4 vùng lãnh thổ gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia, các vùng trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào năm 2022, dù Moskva chưa kiểm soát hết những vùng này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đất nước ông nhận được đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và dựa trên sự hiểu biết đó, chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức cuộc họp".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gợi ý về địa điểm tổ chức cuộc gặp: "Đối với chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO và là một phần của châu Âu, chúng tôi không phản đối. Thụy Sĩ, Áo - chúng tôi đồng ý".