Tổng thống Zelensky nêu điều kiện gặp trực tiếp ông Putin

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo vào ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và dựa trên sự hiểu biết đó, chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức cuộc họp".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gợi ý về địa điểm tổ chức cuộc gặp: "Đối với chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO và là một phần của châu Âu, chúng tôi không phản đối. Thụy Sĩ, Áo - chúng tôi đồng ý".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Zelensky kêu gọi "phản ứng mạnh mẽ" từ Mỹ nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn chưa rõ Moskva có thể sẵn sàng nhượng bộ phần lãnh thổ nào.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và lãnh đạo một số nước châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng đang sắp xếp một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Nga dưới sự bảo trợ của Tổng thống Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Sau các cuộc trao đổi thành công ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Putin và ông Putin đã đồng ý bắt đầu quá trình tiếp theo của tiến trình hòa bình, đó là một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Sau đó, nếu cần thiết sẽ là một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump. Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine để thực hiện điều này.

Chúng ta nên nhớ rằng, trước thắng lợi của Tổng thống Trump tháng 11 năm ngoái, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột này sẽ chấm dứt. Hiện nay, cuối cùng cũng có thể có ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài”.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng tuyên bố Nga sẵn sàng nâng cấp cấp độ các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, từ mức đoàn đại biểu lên một khuôn khổ cao hơn.

Ông Lavrov cho biết ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của ông Putin trong cuộc điện đàm với ông Trump - diễn ra khi Tổng thống Mỹ tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.