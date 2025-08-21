Nga phóng hơn 600 UAV và tên lửa vào 11 địa điểm ở Ukraine

(VTC News) -

Vào hôm 21/8 (giờ địa phương), Nga thực hiện một trong những cuộc tập kích lớn nhất vào Ukraine, sử dụng 570 máy bay không người lái (UAV) và 4o tên lửa. Trong đó, đơn vị phòng không Ukraine bắn hạ hoặc chế áp 546 UAV, một tên lửa Kinzhal, 30 quả đạn Kh-101 và Kalibr. 11 địa điểm bị tên lửa và UAV đánh trúng, mảnh vỡ còn rơi xuống 3 khu vực.

Người dân Ukraine không chỉ nghe thấy tiếng nổ ở thủ đô mà còn ở nhiều khu vực khác. Tính đến sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả.

Lính cứu hỏa dập lửa một tòa nhà bốc cháy tại tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 28/1. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền địa phương cũng đưa ra cảnh báo đối với người dân về khả năng ô nhiễm không khí sau vụ tấn công và kêu gọi mọi người không mở cửa sổ.

Vụ tập kích diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có loạt động thái ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump cho biết đang sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, vào cùng thời điểm, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng nâng cấp cấp độ các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, từ mức đoàn đại biểu lên một khuôn khổ cao hơn.

Ông Lavrov cho biết ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của ông Putin trong cuộc điện đàm với ông Trump - diễn ra khi Tổng thống Mỹ tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ phát biểu của ông Lavrov về việc “nâng cấp cấp độ đoàn đại biểu” có ám chỉ khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky hay không.

Từ đầu năm, Nga và Ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul. Các cuộc thương lượng này chưa đạt bước đột phá nào trong việc giải quyết xung đột rộng hơn, nhưng đã giúp hai bên thực hiện các đợt trao đổi tù nhân.