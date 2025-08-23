Bộ Ngoại giao Ukraine : Ông Zelensky sẵn sàng thảo luận lãnh thổ với ông Putin

(VTC News) -

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào thứ sáu (22/8), Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergey Kislitsa cho biết: “Tổng thống Zelensky đã nói rất rõ rằng ông ấy sẵn sàng ngồi lại với Tổng thống Putin để thảo luận về vấn đề này, và khởi đầu cho các cuộc đối thoại về vấn đề lãnh thổ chính là đường dây liên lạc hiện có” .

Hãng tin RT ngày 23/8 cho biết, Moskva chưa loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp, nhưng cho rằng trước cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa hai tổng thống Putin - Zelensky cần có sự chuẩn bị ngoại giao nghiêm túc.

Ông Kislitsa cũng đề cập đến vấn đề đảm bảo an ninh của phương Tây đối với Ukraine, lưu ý rằng các quan chức Mỹ đang "làm việc rất tích cực" để soạn thảo một thỏa thuận.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Sergey Kislitsa. (Ảnh: Getty)

"Lý tưởng nhất là chúng ta có thể có bản thảo đầu tiên vào đầu tuần tới, và sau đó... giới lãnh đạo sẽ quyết định cách thức chúng ta xử lý các bản thảo này", ông nói thêm.

Bình luận của ông được đưa ra sau các báo cáo cho rằng các quốc gia châu Âu có khả năng sẽ cung cấp "phần lớn" lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trong khi Mỹ có khả năng sẽ nắm quyền chỉ huy chung.

Về mặt công khai, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Liên bang Nga, nhưng theo RT, một số báo cáo truyền thông cho rằng ông Zelensky có thể đồng ý “đóng băng” đường ranh giới hiện tại như một phần của thỏa thuận tiềm năng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva có thể đồng ý đàm phán trực tiếp với ông Zelensky, nhưng trước khi bất kỳ cuộc gặp nào diễn ra, "tất cả các vấn đề cần thảo luận ở cấp cao nhất phải được giải quyết".

Moskva không loại trừ khả năng đảm bảo an ninh cho Kiev nhưng cũng khẳng định rằng việc triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine là điều không thể.

Nga cũng lên tiếng lo ngại về thẩm quyền của Tổng thống Zelensky trong việc ký bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào, vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc hơn một năm trước.