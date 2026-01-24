Bí quyết chỉ 1 câu giúp U23 Việt Nam đá 11m đánh bại Hàn Quốc

(VTC News) -

Trước khi đội tuyển U23 Việt Nam lên đường về nước sau giải U23 châu Á, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường đã có những chia sẻ chân thành về loạt sút luân lưu nghẹt thở và hành trình đầy cảm xúc của toàn đội, đồng thời khẳng định Huy chương Đồng là một điều tuyệt vời với toàn đội tuyển.

"Tôi muốn nhấn mạnh đây là hành trình tuyệt vời, với nhiều kỷ niệm đẹp và bài học bố ích. Dù không thể vào chung kết nhưng Huy chương Đồng đã là điều tuyệt vời", tiền vệ Quốc Cường chia sẻ.

Tiền vệ Quốc Cường cho biết điều tiếc nuối lớn nhất là không vào được chung kết. (Nguồn: VFF)

Quốc Cường là một trong 7 cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện thành công lượt đá luân lưu trong trận tranh hạng Ba. Nhớ lại khoảnh khắc đứng trước chấm 11m, em họ Công Phượng cho biết toàn đội đã tự động viên nhau rất nhiều trước khi bước vào loạt “đấu súng”.

"Trước khi vào lượt đá luân lưu, chúng tôi tự nhắc nhau rằng đã vào đến đây là quá hay rồi. Vậy nên hãy cứ tự tin. Nếu đã nhắm vào góc nào thì hãy dứt điểm hết hết lực vào góc đó".

Khi được hỏi về điểm khác biệt trong hai đêm thi đấu mang cảm xúc hoàn toàn trái ngược - thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết và sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba - tiền vệ của U23 Việt Nam thừa nhận yếu tố tinh thần đóng vai trò quyết định.

"Đó là tinh thần. Thực sự U23 Việt Nam đã rất kỳ vọng về việc thi đấu trận chung kết. Nhưng điều đó khiến cho chúng tôi trải qua cảm giác thất vọng khi thất bại. Còn đêm qua, khi có được tấm huy chương Đồng, tinh thần của cầu thủ đã khá lên rất nhiều", Quốc Cường chia sẻ.

Quốc Cường cũng không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc đến kỳ vọng của người hâm mộ, những người luôn mong U23 Việt Nam có thể tái hiện kỳ tích Thường Châu năm nào. "Chúng tôi biết người hâm mộ rất kỳ vọng U23 Việt Nam tái hiện thành tích Thường Châu. Nhưng sau cùng, điều đó lại dang dở. Tiếc nuối lớn nhất với tôi vẫn là không thế vào chung kết".

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh năm 2004 tại Nghệ An, sau đó cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại Đồng Nai từ khi còn nhỏ. Năm 2014, anh gia nhập Học viện Nutifood và bắt đầu quá trình đào tạo bóng đá bài bản.

Trong sự nghiệp thi đấu, Quốc Cường từng góp mặt tại giải hạng Ba năm 2022 trong màu áo đội bóng của Học viện Nutifood, trước khi thi đấu ở giải hạng Nhất mùa 2023 cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ tháng 8/2024, anh chính thức gia nhập CLB TP HCM, nay là Công an TP HCM. Tại Giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Thái Quốc Cường là một trong những cầu thủ đã mang về trận thắng tranh hạng Ba xuất sắc trước U23 Hàn Quốc.