Bay thẳng Hà Nội đến Tây An, Thành Đô cùng Vietjet, tận hưởng Trung Quốc đắm say

(VTC News) -

Vietjet chính thức mở bán đường bay mới từ thủ đô Hà Nội đến Thành Đô và Tây An của Trung Quốc, với chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 1/7/2025, giá vé hấp dẫn chỉ từ 0 đồng (*) tại www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.

Với các đường bay mới của Vietjet, người dân và du khách thoả sức làm mới chất hè, khám phá vẻ đẹp di sản của thành phố Tây An, chiêm ngưỡng “quốc bảo” gấu trúc tại Thành Đô và tận hưởng Trung Quốc đắm say.

Từ 1/7, các chuyến bay kết nối Hà Nội – Thành Đô khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h10 vào mỗi thứ Hai, Ba, Năm, Bảy hàng tuần, và hạ cánh sân bay quốc tế Thiên Phủ - Thành Đô vào lúc 00h15 ngày hôm sau. Chiều ngược lại, chuyến bay cất cánh từ Thành Đô lúc 01h15 vào các ngày thứ Ba, Tư, Sáu, Chủ Nhật, hạ cánh tại Hà Nội lúc 02h25 cùng ngày (**).

Phong cảnh Tây An (Trung Quốc)

Đường bay Hà Nội – Tây An bắt đầu khai thác từ 6/7/2025, với các chuyến bay khởi hành sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h25 vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật hàng tuần và hạ cánh sân bay quốc tế Hàm Dương – Tây An vào lúc 01h10 sáng ngày hôm sau. Các chuyến bay từ Tây An cất cánh lúc 02h10 vào các ngày thứ Hai, Ba, Năm, Bảy hàng tuần và hạ cánh tại Hà Nội lúc 04h10 cùng ngày (**).

Phong cảnh Thành Đô (Trung Quốc).

Tây An là thành phố di sản của Trung Quốc, kinh đô của 13 vương triều Trung Quốc cổ đại, với những công trình kiến trúc nổi tiếng như thành cổ Trường An, lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng... đang chờ bạn khám phá. Trong khi đó, Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, nổi tiếng với ẩm thực đặc sắc, khu bảo tồn gấu trúc quốc gia và cảnh sắc tuyệt đẹp của di sản thế giới Cửu Trại Câu.

Thủ đô Hà Nội, Việt Nam cũng sẵn sàng chào đón người dân và du khách Trung Quốc, với bề dày văn hoá - ẩm thực phong phú. Từ đây du khách có thể dễ dàng di chuyển khám phá các điểm đến nổi bật như Ninh Bình, Sa Pa, hoặc kết nối thuận tiện đến khắp Việt Nam và quốc tế nhờ mạng bay rộng khắp của Vietjet.

Thêm đường bay mới, thêm trải nghiệm làm mới chất hè. An tâm bay với bảo hiểm SkyCare miễn phí và tận hưởng các ưu đãi đặc biệt khác với chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy. Hãy cùng Vietjet bay khắp thế giới trên đội tàu bay hiện đại, thân thiện môi trường, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm với dịch vụ từ trái tim.

Trên hành trình, hành khách còn thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam với thực đơn phong phú cùng những món ăn nóng tươi ngon, thực dưỡng như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam… cùng nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m

Trung Quốc đắm say, bay ngay Vietjet!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí

(**) Giờ địa phương

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings... Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com