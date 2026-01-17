U23 Việt Nam có thể nhận 200 tỷ đồng tiền thưởng, chỉ cần đáp ứng 1 điều kiện

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trước đó, với 3 chiến thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận 1,9 tỷ đồng. Cho đến trước vòng bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik "bỏ túi" 3,2 tỷ đồng tiền thưởng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những khoản tiền thưởng ban đầu từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bước vào vòng bán kết, U23 Việt Nam chắc chắn có thêm ít nhất 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) - khoản thưởng dành cho đội đứng thứ 4 (trong trường hợp thua cả trận bán kết và tranh giải ba).

Đình Bắc tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

Nếu thầy trò ông Kim Sang-sik thua ở vòng bán kết và thắng trận tranh hạng 3, họ sẽ nhận 1 triệu USD tiền thưởng (tương đương 27 tỷ đồng). Nếu vào trận chung kết và về nhì, U23 Việt Nam nhận 3 triệu USD (tương đương 81 tỷ đồng) và số tiền cho nhà vô địch lên đến 6 triệu USD (tương đương hơn 160 tỷ đồng).

Trong trường hợp vô địch, U23 Việt Nam có thể nhận thêm các khoản tiền thưởng hàng chục tỷ đồng theo chế độ của Nhà nước, VFF cũng như các đối tác tài trợ và đơn vị đồng hành. Tập thể U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cán mức thưởng lên đến 200 tỷ đồng - một kỷ lục của thể thao nước nhà.

U23 Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang và đồng đội lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út - đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đến trận đấu với UAE ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Trọng tài không công nhận một bàn thắng và từ chối thổi quả phạt đền cho đại diện Tây Á. Đình Bắc có pha xử lý bóng cùng đường chuyền rất đẳng cấp để Lê Phát đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Dù vậy chỉ ít phút sau, đội bóng Tây Á gỡ hoà theo đúng kịch bản tấn công sở trường. Cầu thủ U23 UAE chiếm ưu thế trên không để thực hiện cú đánh đầu trúng xà, bóng nảy ra và Ndiaye dứt điểm cận thành. Thủ môn Trung Kiên chạm bóng nhưng không thể đẩy ra.

Đến hiệp 2, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trước khi Mansoor Al Menhali tái lập thế quân bình cho U23 UAE. Trong quãng thời gian hiệp phụ, Minh Phúc dứt điểm ấn tượng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-2.