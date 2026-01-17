Vào bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trước đó, với 3 chiến thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhận 1,9 tỷ đồng. Cho đến trước vòng bán kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik "bỏ túi" 3,2 tỷ đồng tiền thưởng.

Năm 2018, khi U23 Việt Nam thế hệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng tạo nên kỳ tích về nhì giải châu Á, tổng số tiền thưởng thầy trò ông Park Hang-seo nhận được là hơn 50 tỷ đồng. Số tiền này đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chế độ của Nhà nước và các đối tác tài trợ, đơn vị đồng hành. Con số trên 50 tỷ đồng chưa bao gồm quà tặng, tiền thưởng riêng cho từng thành viên trên phương diện cá nhân.

Đình Bắc tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Khuất Văn Khang và đồng đội lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út - đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Đến trận đấu với UAE ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Trọng tài không công nhận một bàn thắng và từ chối thổi quả phạt đền cho đại diện Tây Á. Đình Bắc có pha xử lý bóng cùng đường chuyền rất đẳng cấp để Lê Phát đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Dù vậy chỉ ít phút sau, đội bóng Tây Á gỡ hoà theo đúng kịch bản tấn công sở trường. Cầu thủ U23 UAE chiếm ưu thế trên không để thực hiện cú đánh đầu trúng xà, bóng nảy ra và Ndiaye dứt điểm cận thành. Thủ môn Trung Kiên chạm bóng nhưng không thể đẩy ra.

Đến hiệp 2, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trước khi Mansoor Al Menhali tái lập thế quân bình cho U23 UAE. Trong quãng thời gian hiệp phụ, Minh Phúc dứt điểm ấn tượng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-2.

Lịch thi đấu vòng bán kết U23 châu Á 2026 sẽ sớm được xác định, trong đó U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.