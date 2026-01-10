U23 Jordan gây sốc, phá hỏng toan tính của HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Video: U23 Jordan 3-2 U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Jordan tạo ra cú sốc khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-2 sáng nay (10/1). Kết quả này khiến U23 Việt Nam chưa thể giành quyền đi tiếp ngay trong đêm, đồng thời phá hỏng kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho lượt đấu cuối.

Sau khi thắng U23 Kyrgyzstan tối qua, U23 Việt Nam chờ U23 Ả Rập Xê Út giành điểm trong trận gặp U23 Jordan. Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc suất vào tứ kết. Áp lực ở trận đấu cuối đối với U23 Việt Nam giảm đi rất nhiều.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tính đến việc xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam cho biết: "Nếu U23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để điều chỉnh lực lượng, hồi phục thể lực và trao cơ hội thi đấu cho những cầu thủ chưa ra sân nhiều. Điều này rất quan trọng cho mục tiêu dài hơi là vòng tứ kết".

Ý định xoay tua đội hình của HLV Kim Sang-sik bị U23 Jordan làm hỏng.

Tuy nhiên, điều này trên thực tế không xảy ra. U23 Jordan thể hiện hoàn toàn khác so với chính họ ở trận thua U23 Việt Nam cách đây ít ngày. Sự xuất hiện của đội trưởng Ali Al Azaizeh với những cú sút xa nguy hiểm chính là thay đổi lớn nhất.

Hai siêu phẩm trong ít phút cuối hiệp một của Azaizeh giúp U23 Jordan lật ngược tình thế sau khi thủng lưới. U23 Ả Rập Xê Út gỡ hoà ở hiệp 2 nhưng U23 Jordan vẫn có bàn thắng quyết định để đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Ở lượt trận cuối, 2 đội bóng Tây Á này tiếp tục cạnh tranh suất vào tứ kết với U23 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần ít nhất tỷ số hoà để giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Nếu thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số cách biệt không quá 3 bàn (trừ tỷ số 0-3), U23 Việt Nam vẫn đi tiếp.

Cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn rộng mở với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò vẫn phải dốc toàn lực cho cuộc đối đầu với U23 Ả Rập Xê Út, đội chủ nhà và cũng là đối thủ mạnh nhất bảng.