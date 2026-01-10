Chỉ 1 kịch bản bị loại, U23 Việt Nam cần điều kiện gì để đi tiếp?

(VTC News) -

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 sau khi thắng U23 Kyrgyzstan. Tuy nhiên, do U23 Jordan đánh bại U23 Ả Rập Xê Út, điều kiện để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành quyền vào tứ kết sớm ngay trong đêm chưa được thoả mãn. U23 Việt Nam phải tiếp tục cạnh tranh suất đi tiếp với 2 đối thủ Tây Á đến hết lượt trận cuối vòng bảng.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm. U23 Jordan và U23 Ả Rập Xê Út lần lượt đứng sau (mỗi đội có 3 điểm). U23 Kyrgyzstan chưa giành được điểm nào nhưng trên lý thuyết, đội bóng Trung Á này vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng để giành quyền đi tiếp.

U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết ở lượt đấu cuối. Điều kiện để Nguyễn Đình Bắc và đồng đội lọt vào tứ kết là không thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số cách biệt 0-3 hoặc trên 3 bàn, hoặc U23 Jordan không thắng được U23 Kyrgyzstan ở trận đấu cùng giờ.

Chỉ cần có điểm (thắng hoặc hoà) trước U23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, bất kể tỷ số, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng đầu bảng A. Trường hợp U23 Việt Nam thua, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn và phải tính đến kết quả của trận đấu giữa 2 đối thủ còn lại trong bảng.

Tất nhiên, nếu U23 Jordan hoà hoặc thua U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam có thua bao nhiêu bàn vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Trường hợp phức tạp nhất là U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Khi đó, bảng A có 3 đội cùng 6 điểm. Theo thể thức của giải U23 châu Á 2026, chỉ số phụ được xét đến là thành tích đối đầu (tính số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua trong các trận đấu giữa 3 đội bằng điểm với nhau).

Kịch bản duy nhất có U23 Việt Nam bị loại là khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trên 3 bàn. Trong tất cả các trường hợp còn lại, U23 Việt Nam đều giành quyền đi tiếp.

Trường hợp thú vị nhất là khi U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-4 và U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Khi đó, so thành tích đối đầu của 3 đội có cùng 6 điểm, U23 Ả Rập Xê Út chiếm ưu thế và đứng đầu bảng, trong khi U23 Việt Nam và U23 Jordan bằng nhau.

Theo điều lệ giải, quy tắc thành tích đối đầu sẽ tiếp tục được áp dụng để phân định thứ hạng của 2 đội còn lại (nhưng không còn tính U23 Ả Rập Xê Út vào vòng so sánh). Khi đó, U23 Việt Nam chiếm ưu thế nhờ chiến thắng trực tiếp trước đối thủ.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 2 4-1 6 2 Jordan 2 3-4 3 3 Ả Rập Xê Út 2 3-3 3 4 Kyrgyzstan 2 1-3 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 1 5-0 3 2 UAE 1 2-0 3 3 Qatar 1 0-2 0 4 Syria 1 0-5 0

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Uzbekistan 1 3-2 3 2 Hàn Quốc 1 0-0 1 3 Iran 1 0-0 1 4 Lebanon 1 2-3 0

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Australia 1 2-1 3 2 Iraq 1 0-0 1 3 Trung Quốc 1 0-0 1 4 Thái Lan 1 1-2 0

Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ hạng được sắp xếp dựa trên thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu giữa những đội bóng bằng điểm với nhau).

Sau khi tính toán thành tích đối đầu, nếu vẫn còn ít nhất 2 đội bằng nhau ở mọi chỉ số phụ, tiêu chí tiếp theo được tính đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong tất cả các trận đấu của mỗi đội. Nếu vẫn bằng nhau, 2 đội sẽ thi đấu luân lưu (nếu gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng) hoặc tính theo số thẻ phạt ít hơn.