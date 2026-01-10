Kết quả U23 Jordan vs U23 Ả Rập Xê Út, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Jordan 3-2 U23 Ả Rập Xê Út 19' Al Ghamdi Al Azaizeh 38' Al Azaizeh 45+1' 60' Al Juwayr Khrouba 73'

Kết quả trận U23 Jordan đấu với U23 Ả Rập Xê Út có thể đưa U23 Việt Nam vào tứ kết, hoặc khiến cục diện bảng đấu trở nên phức tạp. Trường hợp có lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không xảy ra. U23 Jordan khiến khán giả bất ngờ với màn thể hiện hoàn toàn khác so với trận thua U23 Việt Nam trước đó.

U23 Ả Rập Xê Út chiếm ưu thế và ghi bàn trước từ pha dứt điểm của Rakan Al Ghamdi, đồng đội của Cristiano Ronaldo ở câu lạc bộ Al Nassr. Tuy nhiên, U23 Jordan khiến đội chủ nhà sững sờ với 2 siêu phẩm sút xa của Ali Al Azaizeh cuối hiệp một.

U23 Ả Rập Xê Út ghi bàn trước nhưng không giữ được thành quả.

Hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn ở hiệp 2. U23 Ả Rập Xê Út gỡ hoà bằng quả phạt đền ở phút 60. Tuy nhiên, khi đội bóng này còn mải mê tấn công không hiệu quả, U23 Jordan tung ra pha phản đòn hiệu quả.

Thủ môn đội chủ nhà ngăn Al Azaizeh lập siêu phẩm sút xa thứ ba. Tuy nhiên, ở cơ hội tiếp theo khi bóng nảy ra, Mahmoud Khrouba ghi bàn đưa U23 Jordan vượt lên dẫn 3-2.

Trọng tài cho U23 Ả Rập Xê Út hưởng quả phạt đền sau đó. Dù vậy, sau khi xem lại băng hình, ông phát hiện ra chính cầu thủ đội chủ nhà mới là người phạm lỗi. Không được đá phạt đền lần thứ hai trong trận đấu, U23 Ả Rập Xê Út bế tắc trước khung thành đối thủ và thua 2-3 chung cuộc.

Đội hình U23 Jordan vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Jordan: Abdel Rahman Al Talalga (22), Jafar Samara (2), Ali Hajabi (3), Ahmad Ayman (5), Yousef Qashi (6), Odeh Fakhoury (10), Mahmoud Khrouba (11), Mohammad Taha (13), Moamen Al Sakhet (19), Anas Al Khab (20), Ali Al Azaizeh (23).

U23 Ả Rập Xê Út: Hamed Al Shanqiti (22), Mohammed Abdulrahman (2), Mohammed Al Dosari (3), Faisal Al Subiani (6), Abdulaziz Al Elawai (7), Faris Al Ghamdi (8), Musab Al Juwayr (10), Thamer Al Khaibri (11), Sulaiman Hazazi (13), Rakan Al Ghamdi (18), Abdulrahman Al Obaid (23).

U23 Jordan đấu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 2 của bảng D.

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 hôm nay

Kết thúc lượt trận thứ hai, cục diện xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 2 4-1 6 2 Jordan 2 3-4 3 3 Ả Rập Xê Út 2 3-3 3 4 Kyrgyzstan 2 1-3 0

Thông tin U23 Jordan và U23 Ả Rập Xê Út

Trận U23 Jordan đấu với U23 Ả Rập Xê Út có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết của bảng A. Chỉ cần U23 Ả Rập Xê Út không thua, U23 Việt Nam sẽ hưởng lợi, trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải U23 châu Á 2026.

Ở lượt trận đầu tiên, U23 Jordan thể hiện không tốt. Họ lép vế trước U23 Việt Nam trong hiệp một và nhận 2 bàn thua. Đội bóng Tây Á này lấn lướt trong hiệp 2 nhưng lại bế tắc hoàn toàn, không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út giành 3 điểm khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 1-0. Dù vậy, màn trình diễn của đội chủ nhà chưa thể làm các cổ động viên hài lòng. Họ được chơi hơn người từ sớm nhưng lại chật vật trong việc tấn công dồn ép đối thủ, chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng.