U22 Việt Nam suýt hòa Lào, HLV Kim Sang-sik nói 2 lý do

(VTC News) -

U22 Việt Nam để lại nhiều nỗi lo sau trận thắng U22 Lào với tỷ số 2-1 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) ở SEA Games 33. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi bàn trước nhưng để đối thủ gỡ hòa, sau đó phải nhờ tới bàn thắng gây tranh cãi mới giành được 3 điểm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận U22 Việt Nam chưa thể hiện như kỳ vọng.

"Đội Lào đang mạnh dần lên. Do liên tục đối đầu, họ cũng hiểu thêm về chiến thuật của chúng tôi nên ở trận này U22 Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất, chưa thể thi đấu theo đúng kế hoạch đề ra", huấn luyện viên Kim Sang-sik lý giải.

Đình Bắc ghi 2 bàn giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào.

Phần lớn các cầu thủ U22 Lào là thành viên đội tuyển quốc gia, nhiều lần đối đầu với các đại diện của Việt Nam trong suốt năm qua, từ AFF Cup 2024 đến vòng loại Asian Cup 2027 cũng như giải U23 Đông Nam Á. Ở lần chạm trán này, U22 Lào không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn có vài pha tấn công nguy hiểm.

Theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, bàn thua bất ngờ cũng là một phần nguyên nhân khiến U22 Việt Nam gặp khó khăn. "Tôi hơi tiếc với bàn thua. Tình huống đó gây ra tâm lý không tốt cho các cầu thủ, khiến họ có phần mất tập trung. Tuy nhiên, tôi đã nhắc nhở để cả đội tập trung hơn trong hiệp hai", huấn luyện viên trưởng của U22 Việt Nam cho biết.

Ông cho rằng U22 Việt Nam không may khi chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng cũng may mắn vì tình huống nâng tỷ số lên 2-1 được trọng tài công nhận.

"Chúng tôi có chút lo lắng vì đây là trận ra quân ở SEA Games. Nhưng mọi chuyện cũng suôn sẻ và đội giành ba điểm quan trọng. Giờ là lúc đội hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận tiếp theo gặp Malaysia", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói thêm.

Ở lượt trận thứ hai của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Lào đối đầu U22 Malaysia. U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối diễn ra ngày 11/12. Điều này mang đến cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lợi thế khi vừa có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vừa quan sát và phân tích đối thủ.