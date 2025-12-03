Cận cảnh trọng tài 'bẻ còi', U22 Việt Nam ghi bàn gây tranh cãi

(VTC News) -

Trọng tài thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng của Đình Bắc.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Lào khi bị đối thủ cầm hòa 1-1 sau hiệp một. Phải nhờ tới pha bóng gây tranh cãi ở hiệp 2, U22 Việt Nam mới vượt lên dẫn 2-1.

Tình huống xảy ra ở phút 63. Nguyễn Đình Bắc bình tĩnh đi bóng ở trước vòng cấm và tung ra cú sút xa hiểm hóc làm tung lưới U22 Lào. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài báo lỗi việt vị.

Pha di chuyển của Nguyễn Quốc Việt bị cho là che tầm nhìn của thủ môn U22 Lào. Tiền đạo số 9 của U22 Việt Nam cố gắng giải thích rằng anh đã chủ động nhảy lên tránh đường bóng và không cản trở tầm nhìn của thủ môn đối phương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik phản ứng quyết liệt và nhận thẻ vàng.

Tuy nhiên, sau khi hội ý khoảng 2 phút, trọng tài chính thay đổi quyết định và công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam. Lần này, đến lượt ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Lào phản ứng quyết liệt. Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn có bàn thắng thứ hai.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn