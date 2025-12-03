Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào: Ai thay Văn Trường?

(VTC News) -

U22 Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 bằng trận đấu với U22 Lào chiều nay 3/12. Người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến đội hình mạnh nhất của huấn luyện viên Kim Sang-sik, trong đó vị trí tiền vệ trung tâm thay thế Nguyễn Văn Trường (chấn thương) gây tò mò.

Tiền vệ của Hà Nội FC là một trong những cầu thủ đá chính nhiều nhất của U22/U23 Việt Nam trong các giải đấu năm 2025. Do đó, việc Văn Trường vắng mặt là tổn thất không nhỏ buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán, thử nghiệm lại các phương án biến tấu. Nhiều khả năng Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam.

Chấn thương của Văn Trường là tổn thất lớn của U22 Việt Nam.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên là lựa chọn được ưu tiên nhưng Cao Văn Bình có thể được trao cơ hội ở trận ra quân khi gặp đối thủ không mạnh. Văn Bình thể hiện tốt ở giải giao hữu Panda Cup 2025 với nhiều pha cứu thua ở trận thắng U22 Trung Quốc.

Bộ 3 trung vệ tối ưu của U22 Việt Nam như thường lệ là Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh. Trong đó, Nhật Minh và Hiểu Minh là vị trí phát động tấn công với khả năng chuyền bóng tốt.

Gặp U22 Lào ở trận ra quân, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể ưu tiên sức mạnh tấn công ở 2 biên. Nhiều khả năng cặp Minh Phúc - Văn Khang được đá chính, trong khi Anh Quân và Phi Hoàng luôn sẵn sàng cho hiệp 2.

Kể cả khi Văn Khang được sử dụng ở vị trí hậu vệ/tiền vệ biên, U22 Việt Nam vẫn còn nhiều nhân sự tốt để tạo ra các phương án đa dạng trên hàng công. Đình Bắc là cái tên không thể thiếu. Hai vị trí còn lại có thể được dành cho những cầu thủ có khả năng giữ bóng, đột phá trước hàng phòng ngự dày đặc, như Ngọc Mỹ và Công Phương.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra lúc 16h hôm nay 3/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam đấu với U22 Lào

Thủ môn: Cao Văn Bình;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Khuất Văn Khang;

Tiền đạo: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ.